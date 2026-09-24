Die berühmteste Frau Deutschlands will nichts von Bill und Tom Kaulitz wissen: Diese Fakten über die Netflix-Stars kanntet ihr noch nicht

Wie gut kennt ihr die Kaulitz-Zwillinge wirklich? Wir verraten euch spannende Fakten über die deutschen Megastars, die selbst eingefleischte Fans überraschen.

Die Kaulitz-Brüder gelten als Deutschlands berühmteste Zwillinge. Seit ihrem musikalischen Durchbruch im Jahr 2005 sind die beiden einfach nicht mehr aus den Medien wegzudenken und konnten in den letzten Jahren auch abseits der Bühne punkten: Schon bald stehen sie für die Neuauflage von Wetten, dass..? vor der Kamera. Wir verraten euch 3 spannende Fakten über die Kaulitz & Kaulitz-Stars!

Das wusstet ihr garantiert noch nicht über die Kaulitz-Zwillinge

1) Dieser Zwilling ist älter

Bill Kaulitz wirkt deutlich extrovertierter und selbstbewusster als Tom, der über die Jahre hinweg immer wieder deutlich machte, dass er kein Problem damit hat, nicht immer im Rampenlicht zu stehen. Auch wenn man es meinen könnte, ist Bill nicht der große Bruder! Laut eigenen Aussagen ist Tom stolze zehn Minuten älter als sein eineiiger Zwillingsbruder.

2) Bill und Tom haben die Schule abgebrochen

Bill und Tom Kaulitz wurden bereits als Teenager zu internationalen Megastars. Da ist es kein Wunder, dass ihnen die schulische Karriere zunächst nicht gerade wichtig war. Nach ihrem Schulabbruch im Jahr 2006 holten die Zwillinge aber ihren Realschulabschluss per Fernschule nach. Wie Merkur berichtet, sollen sie sogar "mit hervorragenden Noten" bestanden haben und wurden deshalb mit einem Jugendpreis des Bundesbildungsministeriums ausgezeichnet.

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3) Diese Promi-Dame möchte mit den Kaulitzen nichts zu tun haben

Die Zwillinge machen in ihrem Podcast keinen Hehl daraus, dass sie große Fans der Altkanzlerin Angela Merkel sind. Sie hätten die Ex-Politikerin sogar persönlich zu einer Podcast-Aufnahme eingeladen. Merkel scheint darauf aber keine Lust zu haben, wie sie öffentlich zugab. Wie ntv berichtet, erteilte sie den Zwillingen eine klare Abfuhr. Als sie in einem Interview den Satz "In 10 Jahren habe ich die Kaulitz Brüder ..." vervollständigen soll, antwortet sie humorvoll "...immer noch nicht im Podcast besucht."