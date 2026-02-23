Die beste Breaking Bad-Episode verliert nach 13 Jahren ihren perfekten Score – und Game of Thrones-Fans sind schuld

Viele Jahre nach dem Ende bekriegen sich die Fans von zwei der besten Serien aller Zeiten weiter: Wegen Review-Bombing fällt nun der perfekte Score des Breaking Bad-Halbfinales.

Sie zählen laut unzähliger Rankings zu den besten Serien aller Zeiten: HBOs Game of Thrones und AMCs Breaking Bad. Anstatt einer friedlichen Co-Existenz herrscht in den Fangemeinden jedoch weiterhin Krieg: Das führte nun dazu, dass der “perfekte” IMDB -Score der vorletzten Episode von Breaking Bad nach 13 Jahren gekippt wurde.

Game of Thrones-Fans torpedieren mutmaßlich Breaking Bad-Bewertungen

Letzte Woche bemerkte ein Fan auf Reddit erstmals, dass das langjährige 10/10-Rating der Breaking Bad-Episode Ozymandias auf IMDB wegen auffällig vieler schlechter Reviews gesunken sei. Mittlerweile befindet sich das Rating auf einer 9.6, nachdem es laut Slashfilm 13 Jahre lang bei einer perfekten Wertung gestanden habe. Bei der Folge handelt es sich um die vorletzte Episode der 5. Staffel und damit um das Halbfinale der Serie.

Andere User auf Reddit und auch die Slashfilm-Autorin Nina Starner führen den plötzlichen Abstieg auf wütende Game of Thrones-Fans zurück. Anscheinend war die von Game of Thrones-Fans gefeierte 5. Episode des Spin-Offs A Knight of the Seven Kingdoms zuvor von Breaking Bad-Fans auf IMDB attackiert worden, die das Top-Rating ihrer Lieblingsfolge nicht teilen wollten.

Fans nutzen Review-Bombing als Taktik

Immer häufiger kommt es vor, dass Fans im Internet das Rating von einzelnen Episoden, Serien oder Filmen gezielt manipulieren. Nicht nur Starner bezeichnet diesen Konflikt als “dümmsten Krieg, den man sich vorstellen kann”. Auch auf Reddit macht der User @Sure-Appearance-2769 neben vielen anderen Stimmen seinem Frust Luft:

Diese „Es kann nur einen geben“-Mentalität ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Zwei völlig unterschiedliche Serien können jeweils eine perfekte Folge haben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand das als persönlichen Angriff auffassen und tatsächlich auf so sinnlose und erbärmliche Weise zurückschlagen kann.

Andere User geben an, dass es nicht das erste Mal sei, dass Breaking Bad-Fans ihren alleinigen Anspruch auf die perfekte Episode verteidigen. Am Ende stehen nun beide Fraktionen als Verlierer da: Aktuell haben beide Episoden auf IMDB “nur” einen Score von 9.5, bzw. 9,6.