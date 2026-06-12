Die beste Fantasy-Reihe aller Zeiten erobert die Netflix-Charts: Fast 400 Minuten pures Abenteuer

Seit wenigen Tagen könnt ihr die beste Fantasy-Reihe überhaupt bei Netflix streamen. Zwei Filme der Trilogie haben sich bereits in den Charts breit gemacht.

Fantasy-Fans sind sich weitgehend einig, dass Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Trilogie die absolute Krönung des Genres ist, die es jemals auf der Kinoleinwand zu sehen gab. Kein Wunder also, dass die Reihe auch 25 Jahre nach Start des ersten Films noch immer begeistert und immer wieder aufs neue Menschen zum Einschalten bewegt.

So aktuell auch bei Netflix, wo die drei Filme seit wenigen Tagen neu im Streaming-Programm stehen. Der Herr der Ringe: Die Gefährten und Der Herr der Ringe: Die zwei Türme haben es nun sogar bereits in die Film-Charts des Streamers geschafft.

Herr der Ringe erobert die Netflix-Charts: Fantasy-Unterhaltung vom Feinsten

Auch wenn es (hoffentlich) keiner großen Erklärung der Handlung mehr bedarf, dreht sich die Herr der Ringe-Trilogie um den einen Ring, der vom dunklen Herrscher Sauron einst in den Flammen des Schicksalsbergs geschmiedet wurde, um die Völker von Mittelerde zu unterjochen. Ebendieser Ring gelangt in die Hände des unscheinbaren Hobbits Frodo Beutlin (Elijah Wood), der just damit beauftragt wird, vom Auenland nach Mordor zu schreiten, um den Ring ein für allemal zu zerstören und seine Welt zu retten.

Unterstützung erhält er dabei von acht Gefährten, die bestehnd aus einem Elb, einem Zwerg, zwei Menschen, einem Zauberer und drei Hobbits mit ihm die Gemeinschaft des Rings bilden. Während ihrer Reise bricht in Mittelerde der epische Krieg zwischen Gut und Böse aus.

Die Gefährten feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. In Deutschland ist der Film am 19. Dezember 2001 in den Kinos gestartet, Die zwei Türme folgte am ein Jahr später am 18. Dezember 2002, bevor Die Rückkehr des Königs die Trilogie am 17. Dezember 2003 abschloss. Insgesamt konnten die drei Filme fast 3 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielen. Ihr Vermächtnis für das Fantasy-Genre bleibt bis heute ungebrochen.

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Am 7. Juni 2026 hat Netflix die meisterhafte Trilogie ins Streaming-Programm aufgenommen. Teil 1 und 2 konnten sich direkt Plätze in den Film-Charts sichern, Teil 3 wird zweifellos in den nächsten Tagen noch folgen.

Das sind die aktuellen Film-Charts bei Netflix (Stand: 12. Juni 2026):

Bei Netflix streamen nur die Herr der Ringe-Kinofassungen

Eingefleischte Herr der Ringe-Fans wissen natürlich, dass der beste Weg, die Trilogie zu schauen, die Extended Version ist. Diese steht allerdings nicht bei Netflix im Abo zur Verfügung, dort findet ihr lediglich die Kinofassung.

Der Unterschied beläuft sich pro Film auf 50 bis 62 Minuten mehr Laufzeit und lässt euch noch tiefer in das epische Abenteuer von Frodo und seinen Gefährten eintauchen. Die Extended Version findet ihr aktuell stattdessen im Streaming-Abo von HBO Max.