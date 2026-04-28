Die beste Folge aus Scrubs ist immer noch die, die uns allen das Herz gebrochen hat

Erinnert ihr euch noch daran, als Scrubs einer ganzen Seriengeneration das Herz brach? Kaum eine Comedy hat uns mit nur einer Folge emotional so viel abverlangt.

Lustig, traurig, nachdenklich – in der Sitcom Scrubs - Die Anfänger war für jeden etwas dabei. Das machte den großen Reiz der Serie aus. Kein Wunder also, dass es sich bei der besten Episode aus Scrubs gleichzeitig auch um jene handelt, die uns alle Rotz und Wasser heulen ließ. Bei der IMDb haben sich 6821 Fans versammelt und sie mit einer 9,7 von 10 zur besten Folge überhaupt erhoben.

Da kommt bisher auch keine Folge aus dem Revival Scrubs ran, obwohl es uns auch schon ab und zu das Herz gebrochen hat.

Die tragischste und beste Folge werden Scrubs-Fans nie vergessen

Die Krankenhauskomödie Scrubs glich an vielen Stellen einer emotionalen Achterbahnfahrt. Am meisten in Erinnerung wird uns wohl Episode 14 namens Meine Schuld aus Staffel 3 bleiben. Die mit Abstand berührendste Folge der Serie.

In Meine Schuld erleben wir die Fortsetzung einer Geschichte, die in Staffel 1, Episode 22 namens Meine Zweifel und Episode 23 Mein Held begann. Ben Sullivan (Gaststar Brendan Fraser), der Bruder von Jordan (Christa Miller) und beste Freund von Dr. Cox (John C. McGinley) kommt ins Sacred Heart Hospital, weil er sich versehentlich einen Nagel durch die Hand gerammt hat.

Im Verlauf der Untersuchungen wird festgestellt, dass Ben an Leukämie erkrankt ist. Wir sehen Ben erst in Staffel 3, Folge 14 wieder.

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Mit dem emotionalen Twist hat uns Scrubs hart erwischt

In Meine Schuld möchte Dr. Cox den Geburtstag seines Sohnes feiern und überlässt J.D. (Zach Braff) die Nachuntersuchung. Dann stirbt urplötzlich ein Patient und Dr. Cox gibt seinem jungen Schützling die Schuld daran. Erst am Ende der Episode wird klar, dass nicht der ältere Herr im Krankenhaus verstorben ist, sondern Ben. Doch die Folge führt uns clever hinters Licht.

Ben erscheint Dr. Cox im Laufe der Episode als Einbildung. Erst, als er glaubt, sich auf dem Geburtstag seines Sohnes zu befinden, wird ihm klar: Er ist eigentlich auf Bens Beerdigung. Auch wir merken erst beim zweiten Anschauen der Episode, dass keine andere Person mehr mit Ben interagiert, obwohl er in jeder Szene mit Dr. Cox als "Geist" anwesend ist. Lob gilt an dieser Stelle den Drehbuchautoren Neil Goldman und Garrett Donovan sowie Regisseur Chris Koch.

Mit Bens Tod lieferte Scrubs einen absolut ergreifenden Serienmoment mit Gänsehautgarantie. Denn spätestens, wenn sogar der sonst so harte Dr. Cox bei dem Begräbnis mit den Tränen ringt und der Song Winter von Josh Radin erklingt, bleibt auch bei uns kein Auge trocken.