Die beste Folge von One Piece Staffel 2 will ich nie wieder sehen – sie zerreißt mir 60 Minuten lang das Herz

Episode 7 der 2. Staffel von One Piece ist die beste der ganzen Serie. Die Hintergrundgeschichte von Chopper und Dr. Hiruluk hat eine emotionale Wucht, die ich nur schwer ertragen konnte.

One Piece Staffel 2 Folge 7 begeistert wegen 2 perfekt besetzter Stars

One Piece ist ein knallbuntes Piratenabenteuer voller Spaß. Das gilt auch für die 2. Staffel, die nicht zuletzt deswegen wenige Tage nach Start von vielen Fans gefeiert wird . Die beste Folge der neuen Staffel, Episode 7, entfesselt eine unglaubliche emotionale Kraft. Es geht um die Geschichte von Chopper ( Mikaela Hoover ) und Dr. Hiruluk ( Mark Harelik ). Eine Szene ist dabei

Folge 7 ist über weite Strecken eine Rückblende in die Vergangenheit von Drum Island: Der brutale Herrscher Wapol (Rob Colletti) jagt Mediziner:innen, um sie in seinem Schloss zu versklaven. Auf der Flucht trifft Dr. Hiruluk auf das kleine Rentier Chopper, das eine Teufelsfrucht gegessen hat, sprechen kann und deswegen ebenfalls verfolgt wird. Was sich über die nächsten Minuten entspinnt, ist die rührende Geschichte des ungleichen Duos.

Hiruluk pflegt Chopper zunächst gesund und bringt ihm dann medizinische Grundlagen bei. Er soll ihm bei seiner Suche nach einem Heilmittel für ganz Drum Island helfen. Selbst nach hitzigen Streitereien begegnen sie einander voller Fürsorge und entwickeln eine Art Vater-Sohn-Beziehung.

Ihr Verhältnis nimmt Wendungen, die einem das Herz zerreißen: Hiruluk verstößt seinen Rentier-Sohn, weil er schwer krank wird. Chopper kehrt dennoch zurück und hat unter Gefahr seines Lebens ein vermeintliches Heilmittel organisiert. Hiruluk belässt ihn in seinem Glauben und zieht insgeheim los, um sich im Ansturm auf Wapols Festung zu opfern. "In Kürze wird ein Monster hier erscheinen", sagt der Arzt im Angesicht seiner Feinde. "Ich bitte euch, tut ihm nichts. Er ist mein Sohn." Da fließen die Tränen.

Der Grund, warum die Geschichte um Chopper und Hiruluk so gut funktioniert, ist das Casting: Die Stimme Hoovers und Hareliks bedächtiges Schauspiel passen perfekt zueinander. Chopper schreit und zetert und wechselt schnell zwischen Begeisterung, Wut und tiefer Trauer. Hiruluk dagegen bietet den perfekten Kontrast: eine Figur von stiller Tragik, die dem sicheren Tod entgegenblickt und im Inneren dankbar ist, in seinen letzten Tagen einen Sohn gefunden zu haben.

Bei Minute 24 musste ich die One Piece-Folge unterbrechen

Das Zusammenspiel der beiden ist so traurig und schön, dass seine emotionale Kraft oft schwer zu ertragen ist – ich habe mir eine frohe Zukunft für die beiden gewünscht und wusste doch, dass sie nicht zu erreichen war. Das ist schmerzhaft. Ein Beweis für das Talent von Stars und One Piece-Machern, aber dennoch schmerzhaft. An einer Stelle musste ich sogar unterbrechen.

Denn in Minute 24 wendet sich Hiruluk gegen seinen Sohn: Er weiß, dass er sterben muss und möchte Chopper den Anblick seines Todes ersparen. Also schlägt er ihm schroff die Tür vor der Nase zu. Chopper, der die Welt nicht mehr versteht, bettelt unter Tränen um Einlass. Und Hiruluk, ebenfalls voller Trauer, stemmt sich von innen gegen die Tür – während er im Stillen seinen Sohn bittet, ihm zu vergeben.

Folge 7 der 2. Staffel One Piece zeigt, welche rosige Zukunft der Anime-Adaptionen beschieden ist: Showrunner Steven Maeda, seine Autor:innen und Darsteller:innen haben eine Geschichte geschaffen, die sich vor der Kraft der Manga- und Anime-Vorlage nicht verstecken muss. Sie begreift sich nicht als Kopie oder Karikatur, sondern nimmt sich, ihre Figuren und Gefühle, zutiefst ernst. Wenn es dabei bleibt, kann sich jeder Fan auf Staffel 3 freuen.