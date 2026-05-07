Die beste Folge von Star Trek: Raumschiff Voyager wurde von der allerersten Regisseurin des Franchise gedreht

Die laut tausenden Fans großartigste Episode von Star Trek: Raumschiff Voyager wurde von einer absoluten Pionierin gedreht: der ersten Regisseurin des langjährigen Sci-Fi-Franchise.

So progressiv wie sich Star Trek heute gibt, könnte man meinen, die erste Frau auf dem Regiestuhl hätte in dem Sci-Fi-Franchise nicht bis 1989 auf sich warten lassen. In diesem Jahr wurde Gabrielle Beaumont die erste Regisseurin einer Trek-Episode für Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (Die Energiefalle).

Danach realisierte die Serienpionierin eine weitere Folge für Star Trek: Raumschiff Voyager, die laut fast 4000 Fans die beste der ganzen Serie, wie man auf IMDb an der beeindruckenden Bewertung von 9,1 nachlesen kann.

Die Top-Folge von Star Trek: Raumschiff Voyager-Episode deckt tausende Jahre ab

Die Rede ist von der Star Trek-Episode Es geschah in einem Augenblick aus Staffel 6 von Raumschiff Voyager, die von Scott Miller und Joe Menosky geschrieben wurde. Darin gerät die USS Voyager in die Umlaufbahn eines Planeten, dessen Zeit relativ gesehen extrem beschleunigt vergeht. So wird die Voyager als Himmelskörper über tausende von Jahren zu einem festen Bestandteil der sich entwickelnden Kultur. Captain Janeway (Kate Mulgrew) lässt den Doktor (Robert Picardo) schließlich auf den Planeten transportieren, wo er aus seiner Perspektive mehrere Jahre verbringt.

Befreit wird die Voyager am Ende dank eines Astronauten (Gaststar Daniel Dae Kim) vom zeitversetzten Planeten, nachdem dessen Zivilisation sich ebenfalls hochentwickelt hat.

Der Holo-Doktor kehrte dieses Jahr erst für die neue Serie Star Trek: Starfleet Academy zurück, die in der 1. Staffel eine ganz ähnliche Geschichte erzählte. Generell sind Zeitreise- und Zeitraffer-Geschichten sehr beliebt unter Trekkies. Auch die beste Folge von Das nächste Jahrhundert lässt eine Figur eine lange Zeit in einem kurzen Moment erleben und schaut man sich die beliebtesten Episoden an, ist sehr oft Zeitschabernack dabei.

Für die britisch-amerikanische Regisseurin Gabrielle Beaumont war Star Trek übrigens nur eine Station ihrer Karriere. Sie drehte neun Folgen für drei Serien des Sci-Fi-Franchise und war darüber hinaus zwischen 1974 und 2000 in unzählige TV-Produktionen involviert: Von Hart aber herzlich über L.A. Law bis Baywatch. Sie verstarb 2022 im Alter von 80 Jahren.

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Wo kann man Star Trek: Raumschiff Voyager streamen?

Wie den meisten Star Trek-Filme und -Serien kann man Raumschiff Voyager, inklusive der hier vorgestellten Folge, auf Paramount+ streamen. Insgesamt reiste das gestrandete Raumschiff sieben Staffeln lang in den Alpha-Quadranten zurück.