"Die beste schauspielerische Leistung, die ich je gesehen habe": So lobt Anthony Hopkins den Star einer der besten Serien aller Zeiten

Hollywood-Superstar Anthony Hopkins sprach einem anderen Schauspieler nach einem Serien-Marathon seine grenzenlose Bewunderung für die beste Darbietung aller Zeiten aus.

Viele Hollywood-Schauspieler sind nicht nur Stars, sondern selbst Film- und Serien-Fans. So auch im Fall von Anthony Hopkins, der sich nach dem Schauen der Serie Breaking Bad vor Begeisterung überschlug und Bryan Cranston einen hingerissenen Brief schrieb.

Anthony Hopkins schwärmte nach Breaking Bad für Bryan Cranston

Das Schweigen der Lämmer und The Father brachten Anthony Hopkins zwei Oscars ein und so muss der mittlerweile 87-Jährige wissen, was eine gute Schauspielleistung ausmacht. Als er vor einigen Jahren die Serie Breaking Bad sah, war er so beeindruckt, dass er dessen Hauptdarsteller Bryan Cranston einen Brief schreiben musste. In seiner E-Mail lobte er:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lieber Herr Cranston, [...] ich habe gerade in einem suchterzeugenden Marathon innerhalb von zwei Wochen Breaking Bad durchgeschaut. Nie habe ich so etwas je zuvor gesehen. Brilliant! Ihre Performance als Walter White war die beste Schauspielleistung, die ich je gesehen habe. Jemals!

Desweiteren beschreibt Anthony Hopkins, wie Breaking Bad ihn in ein "Labyrinth aus Blut" entführt hat und vergleicht die Serie mit Shakespeare und griechischen Tragödien. Am Ende bittet er Cranston, seine Bewunderung auch an die anderen Stars im Cast weiterzugeben, die für ihn allesamt Meisterklassen im Schauspiel abgeliefert hätten.

Am Ende schreibt Hopkins, die Serie hätte ihm den Glauben an das Filmemachen zurückgegeben, das ihn als Geschäft so häufig enttäuscht habe. "Herzliche Glückwünsche und meinen tiefsten Respekt. Sie sind wahrhaft ein großer, großer Schauspieler."

Auch bei den Community-Bewertungen aller Moviepilot-User rangiert Breaking Bad mit einer 9.1 von 10 Punkten als beste Serie aller Zeiten.



Wie reagierte Bryan Cranston auf Anthony Hopkins Brief?

2023 verriet Bryan Cranston gegenüber People , wie überwältigt er vom "wunderschönen Brief" war, den Schauspielveteran Anthony Hopkins ihm geschrieben hatte: "Er liebte Breaking Bad und hielt die Serie für phänomenal und ich war so berührt."

Cranston traf sich daraufhin mit Hopkins zum Lunch in L.A. und brachte auch Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan mit. Einzige Herausforderung dabei: Nicht zu sehr den Fanboy gegenüber Hopkins heraushängen zu lassen und von der eigenen Ehrfurcht vor dem Star abgelenkt zu werden. "Man will ein ordentliches Gespräch führen. Das war zugleich nervenaufreibend und aufregend." Sieht ganz so aus, als wäre umgekehrt auch Bryan Cranston ein großer Anthony Hopkins-Bewunderer.

Ob Anthony Hopkins auch bei der neuen Serie des Breaking Bad-Schöpfers wieder einschaltet, die diesen November an den Start geht?

Podcast zu neuen Highlights: Die besten Serien 2025 (bisher)

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Podcast die 10 besten Serien des Jahres vor, die es im ersten Halbjahr 2025 zu entdecken gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu den besprochenen Highlights zählen unter anderem der Netflix-Hit Adolescence, Marvel-Kracher Daredevil, die Comedy-Überraschung The Studio sowie drei fantastische Science-Fiction-Serien.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien im Juli 2025 auf unserer Schwesternseite Sensasine.