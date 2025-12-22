Die beste Sci-Fi-Serie des 21. Jahrhunderts kommt 2026 ins Free-TV

10 Jahre ist die beste Sci-Fi-Serie des 21. Jahrhunderts mittlerweile alt, jetzt kommt sie endlich ins deutsche Free-TV: Ab dem 2. Februar 2026 könnt ihr das Spektakel dort sehen.

Für manche ist sie Game of Thrones im Weltraum, für andere stilvolles Sci-Fi-Noir, und alle Übrigen begeistert sie durch ungewohnt realistische Raumschiffschlachten: Die Hit-Serie The Expanse ist für uns die beste Sci-Fi-Serie des Jahrtausends. Jetzt soll sie endlich ins deutsche Free-TV kommen.

Sci-Fi-Meisterwerk The Expanse: Wann und wo läuft die Serie?

Wie unter anderem Fernsehserien.de berichtet, wird The Expanse ab dem 2. Februar 2025 immer um 22.30 Uhr auf Tele 5 ausgestrahlt, und zwar in Doppelfolgen. Ab 2017 erschien die Serie zunächst bei Netflix, ab 2019 ging es auf Amazon Prime Video mit Staffel 4 weiter, wo es die abgeschlossene Serie mit mittlerweile sechs Staffeln zu streamen gibt. Im deutschen Free-TV lief sie zuvor noch nie.

Schaut hier den Trailer zu The Expanse Staffel 1:

The Expanse - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

The Expanse spielt in der Zukunft des 24. Jahrhunderts. Die Menschheit hat das innere Sonnensystem erobert, ist aber schwer zerstritten: Über Erde und Mond herrscht die UN, der Mars wird von Kolonisten mit einem schlagkräftigen Militär beherrscht. Die dritte Partei, die sogenannten Gürtler, haben sich im Asteroidengürtel angesiedelt, leiden dort aber unter unmenschlichen und lebensbedrohlichen Existenzbedingungen.

Die Serie beginnt mit drei Hauptfiguren:

Jim Holden (Steven Strait), der erste Offizier eines Raumfrachters, der nach einem Überfall die Schuldigen zur Strecke bringen will

dem Polizisten Joe Miller (Thomas Jane), einem korrupten Ermittler, der nach der aufmüpfigen Tochter (Florence Faivre) eines irdischen Großunternehmers suchen soll

Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo), die als hohe Funktionärin der Weltregierung Teil eines eiskalten Ränkespiels ist und gegen Kontrahenten wie Sadavir Errinwright (Shawn Doyle) kämpfen muss

Podcast: Die besten Serien 2025 im Rückblick

Das große Finale von The Expanse wurde am 14. Januar 2022 auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Insgesamt umfasst die Serie 62 Episoden. Die Macher arbeiten mittlerweile an einem neuen Sci-Fi-Projekt

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 25 besten Serien vor, die es im Jahr 2025 zu entdecken gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom meisterhaften Andor-Finale, der fantastischen Dexter-Rückkehr über packende Western und Gladiatoren-Action bis zur neuen Staffel des Videospiel-Überfliegers Fallout und genialen Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.