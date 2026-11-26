Stephen King outet sich als großer Fan dieser Thriller-Serie des Yellowstone-Machers, die demnächst schon in die fünfte Runde geht. Moviepilot erklärt die Details.

Taylor Sheridan verdanken wir nicht nur Sicario, Yellowstone und Tulsa King, sondern auch Mayor of Kingstown. Und genau diese Serie wurde jetzt von Horror-Altmeister Stephen King als die beste Serie des Produzenten und Drehbuchautoren bezeichnet. Er vergleicht sie sogar mit der gefeierten Crime- und Thriller-Serie The Shield.

Stephen King ist großer Mayor of Kingstown-Fan

Auf Bluesky schreibt DER Horrorautor schlechthin, dass er einer ganz bestimmten Antwort auf einen seiner Beiträge zustimmt. Dabei geht es um Mayor of Kingstown, eine Serie, die dort als die Nr. 1 aus Taylor Sheridans umfangreichem Katalog bezeichnet wird. Stephen King hält Mayor of Kingstown also auch für die beste Serie von Taylor Sheridan – und nicht etwa Yellowstone oder Lioness.

Aber es wird sogar noch besser. Stephen King schreibt nämlich explizit:

Sehe ich auch so. Beste Show ihrer Art seit The Shield.

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Falls ihr The Shield nicht kennt: Die Serie lief von 2002 bis 2008 und dreht sich um eine Polizeieinheit in Los Angeles. Das sogenannte Strike Team schafft es zwar, die Kriminalitätsrate zu drücken, tut das aber mit nicht immer ganz legalen oder ethisch korrekten Mitteln.



Es geht um Kriminalität, Gewalt, Korruption, Polizeiarbeit und den ganz normalen Wahnsinn auf den Straßen der US-amerikanischen Großstadt. Oft wird The Shield sogar in einem Atemzug mit The Wire genannt oder zumindest damit verglichen. Neben Michael Chiklis könnt ihr in The Shield unter anderem auch einen jungen Walton Goggins in einer seiner besten Rollen bewundern.

Wenn Mayor of Kingstown also damit verglichen wird, will das schon etwas heißen. Erst recht, wenn es von so einer Storytelling-Instanz wie Stephen King kommt. Der fragt sich, ob die Taylor Sheridan-Serie zurückkehrt. Da haben wir gute Neuigkeiten: Ja, aktuell sind vier Staffeln bei Paramount+ oder auch Netflix im Programm, aber Staffel 5 ist schon fertig und kommt ab dem 15. Januar 2027 zunächst exklusiv zu Paramount+. Es wird allerdings auch die letzte Staffel der gefeierten Thriller-Serie sein.

Aber worum geht's eigentlich in Mayor of Kingstown?

Die namensgebende Stadt Kingstown liegt in Michigan und lebt einzig und allein von den verschiedenen Gefängnissen, die dort angesiedelt sind. Mitten in einem industriellen Strudel aus Rassismus, Politik, Korruption und Kriminalität sowie dem Strafverfolgungssystem steht die Familie McLusky, die unter anderem versucht, zwischen Staat und Mafia zu vermitteln, dabei aber selbst stetig an Macht hinzuzugewinnen. Mit dabei sind unter anderem Marvel-Star Jeremy Renner, Kyle Chandler und Dianne Wiest.