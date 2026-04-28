Die beste Serie gegen schlechte Stimmung ist zurück: Neuer Trailer enthüllt Starttermin, der den Sommer rettet

2026 kann gar keine schlechte Stimmung aufkommen – zumindest nicht ab August. Denn da erscheint Ted Lasso Staffel 4, wie jetzt ein neuer Teaser enthüllt.

Gelegentlich haben wir alle genug. Von Dramen, Streitereien, Schlägereien, Kriegen, Action, Fantasy-Monstern oder Sci-Fi-Gefechten. Da brauchen wir einfach gute Stimmung und Positivität, die sich wie eine warme Decke um unsere Seele hüllt. Wir brauchen Ted Lasso. Und den kriegen wir noch dieses Jahr wieder: Laut einem neuen Teaser erscheint Staffel 4 in wenigen Monaten.

Schaut hier den neuen Teaser zu Ted Lasso Staffel 4:

Ted Lasso - S04 Teaser (English) HD

Ted Lasso kehrt zurück: Staffel 4 wechselt das Team, aber die Lieblinge bleiben

Eigentlich hat AFC Richmond-Fußballtrainer, Expat und Stimmungskanone Ted Lasso (Jason Sudeikis) ja England den Rücken gekehrt und wollte in seiner US-Heimat mehr Zeit mit Sohn Henry (Gus Turner) verbringen. Aber ganz offenbar hat ihn eine schicksalhafte Entwicklung doch wieder zurückgebracht: Lasso ist zurück am Trainerpfeifchen – jetzt allerdings für die Frauenmannschaft in Richmond.

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Das bedeutet eine ganze Reihe frischer Gesichter: So gehören etwa Tanya Reynolds (Sex Education), Faye Marsay (Adolescence) und Abbie Hern (Enola Holmes 2) zu den Neuzugängen.

Aber natürlich kehren die wichtigsten Fan-Lieblinge der bisherigen Staffeln alle zurück: AFC-Besitzerin Rebecca (Hannah Waddingham), PR-Quereinsteigerin Keeley (Juno Temple), Teds Nachfolger Roy (Brett Goldstein), Coach Beard (Brendan Hunt) und Jeremy Swift als Leslie Higgins sind wieder mit dabei. Eine Frage bleibt allerdings offen: Was ist mit Nate (Nick Mohammed)?

Dann kehrt Ted Lasso mit Staffel 4 zurück

Wie der neue Teaser enthüllt, wird Ted Lasso Staffel 4 am 5. August 2026 bei Apple TV+ starten. Es steht zu erwarten, dass die Episoden in wöchentlichem Rhythmus erscheinen.