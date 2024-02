Die beste Soundbar fürs Heimkino bietet echtes Dolby Atmos: Spart 150 Euro dank der MwSt-Aktion von MediaMarkt

Wer sein Heimkino in den eigenen vier Wänden ausbauen möchte, sollte das Thema Sound nicht unterschätzen. Samsung spielt bei den Soundbars in Sachen Klang-Qualität ganz oben mit und dank der MwSt-Aktion von MediaMarkt gibt es das Soundset deutlich günstiger.

Zum richtigen Kinofeeling gehört nicht nur ein scharfes Bild, sondern auch ein guter Klang, um Dialoge verständlich und Soundeffekte wuchtig wiederzugeben. Die Samsung HW-Q995GC * gehört mit Dolby Atmos zu den besten erhältlichen Soundbars auf dem Markt und eignet sich insbesondere für den Heimkinobereich. Jetzt könnt ihr 151 Euro sparen, denn MediaMarkt schenkt euch die Mehrwertsteuer.

Samsung HW-Q995GC: Die beste Soundbar mit Dolby Atmos

Auch im Jahr 2024 steht das Soundbarset mit Subwoofer und zwei Rear-Speakern immer noch auf Platz 1 beim Online-Magazin Hifi.de. Bewertet wurden alle getesteten Soundbars mit Dolby Atmos. Bemängelt wird lediglich die Materialqualität und das zu kleine Display, doch der Sound überzeugt auf ganzer Linie. Auch bei Computerbild landet das Samsung-Modell mit der Note 1,3 sehr weit vorne.

MediaMarkt Dolby Atmos Sound bei der Samsung HW-Q995GC

In dem hochwertigen 11.1.4-Kanal-Sourround-Sound-System sind 22 Lautsprecher verbaut, die aufeinander abgestimmt sind, wenn der Dolby Atmos- oder DTS:X-Sound aus allen Richtungen durchs Wohnzimmer dröhnt. Wer einen Samsung-Fernseher besitzt, profitiert durch die Q-Symphony-Technik, denn hier wird der TV-Klang automatisch auf die Soundbar abgestimmt und fungiert als weiterer Lautsprecher.

Die Samsung Soundbar macht sich auch für Gamer:innen bezahlt

Auch Gamer:innen profitieren von der HW-Q995GC *, denn hier gibt es einen extra Spiele-Modus. Das System erkennt die Spielart automatisch und wechselt in den dafür passenden Soundmodus. Bei Multiplayer-Partien zahlt sich vor allem die gute akustische Lokalisierung von Gegner aus.

Wie schon gesagt, ist das kleine Display an der Soundbar nicht wirklich optimal. Hier läuft der Text langsam durch, doch ärgern muss man sich nicht, denn durch die App können ganz leicht detaillierte Einstellungen vorgenommen werden. In euer Smarthome könnt ihr die Soundbar ebenfalls integrieren.

Bose Smart Soundbar 600: Eine günstigere Alternative

Obwohl das Preis-Leistungs-Verhältnis von der Samsung Soundbar absolut stimmig ist, sucht manch einer vielleicht nach einer Soundbar für ein kleineres Budget. Die Bose Smart Soundbar 600 * kommt ohne Rear-Speaker und Subwoofer aus, enthält aber ebenfalls Dolby Atmos. Durch die MediaMarkt MwSt-Aktion spart ihr hier fast 80 Euro, wodurch der Preis auf 412 Euro fällt.

In der kleineren Soundbar ist ein Center-Channel für klare Dialoge verbaut. An den Seiten befinden sich zwei Lautsprecher und zwei weitere sind mittig platziert. Die geben den Klang nach oben ab, damit er von der Decke reflektiert wird. Das 3D-Sound-Feeling ist dabei nicht so groß, wie bei dem Samsung Soundset, trotzdem kann Bose mit einem sehr wuchtigen Klang für einen niedrigeren Preis überzeugen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.