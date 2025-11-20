Die beste Soundbar von Sonos bekommt ihr jetzt günstig wie noch nie zum Black Friday bei Amazon!

Mit der Sonos Arc Ultra ist das aktuelle Soundbar-Topmodell des Herstellers bei der Black-Friday-Woche von Amazon jetzt zum neuen Tiefpreis erhältlich.

Sonos gehört zu den besten und beliebtesten Audioherstellern im Heimbereich, doch ist selten wirklich günstig zu haben. Zur kürzlich gestarteten Black-Friday-Woche von Amazon bekommt ihr aber unter anderem das aktuelle Soundbar-Topmodell Sonos Arc Ultra wahlweise in Schwarz oder Weiß um satte 30 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung und damit so günstig wie noch nie laut Vergleichsseiten.

Das bietet die Sonos Arc Ultra-Soundbar

Sonos Sound-Motion-Technologie für raumfüllenden und abgestimmten 9.1.4-Sound mit Hochtönern, Mitteltönern, Tieftöner und Verstärkern

mit Hochtönern, Mitteltönern, Tieftöner und Verstärkern Trueplay ermittelt die Akustik des Raums und stimmt den Equalizer darauf ab



und stimmt den Equalizer darauf ab Unterstützung für Dolby Atmos und weitere Audio-Codecs

und weitere Audio-Codecs Sprachverbesserung für klarere Dialoge und Equalizer-Modi zur Anpassung

und Equalizer-Modi zur Anpassung HDMI-eARC-Anschluss zur Steuerung mit TV-Fernbedienung

zur Steuerung mit TV-Fernbedienung Kabellose Verbindung per Bluetooth 5.3 und WLAN mit WiFi 6

per Bluetooth 5.3 und WLAN mit WiFi 6 Sonos-App, Touch-Steuerung und Sprachsteuerung mit Sonos Voice Control sowie Amazon Alexa

Unterstützung für Apple AirPlay 2, Spotify Connect und viele mehr

durch weitere Speaker nahtlos erweiterbar

mehr Details bei Amazon





So gut ist die Soundbar Sonos Arc Ultra

Nicht nur in den Amazon-Rezensionen gibt es für die Sonos Arc Ultra mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen beinahe nur positive Bewertungen. Auch im Fachtest unter anderem bei Trusted Reviews gab es sehr gute 4,5 von 5 Sternen. Hervorgehoben wurden hier eine detaillierte, klare Dialogverständlichkeit sowie ein hervorragender Bass und die Erweiterbarkeit durch andere Sonos-Lautsprecher, während fehlender DTS:X-Support und nur ein HDMI-eARC-Anschluss angekreidet wurden.

Im Fazit heißt es unter anderem, der Sound-Motion-Tieftöner sei eine echte Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell und sorgt für detailliertere Bässe, aber auch die gesamte Klanglandschaft ist verbessert worden, während Dialoge viel klarer und leichter zu verstehen sind. Abgesehen davon, dass nur grundlegendes DTS ohne X und einmal HDMI-eARC geboten werden, sei die Soundbar phänomenal.

