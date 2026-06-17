Die beste Star Trek-Serie unserer Zeit geht endlich weiter: Neuer Trailer verspricht Sci-Fi-Abenteuer mit Drachen und Dinos

Schon nächsten Monat kehrt eine ganz besondere Star Trek-Serie zurück auf die Bildschirme. Der neue Trailer zu Strange New Worlds Staffel 4 verrät: Es wird noch stranger.

Nachdem sich das Star Trek-Universum zuletzt mit Starfleet Academy im Young Adult-Genre ausprobierte und dafür harsche Kritik einstecken musste, gibt es jetzt wieder Grund zur Freude: Die beliebte Sci-Fi-Serie Star Trek: Strange New Worlds kehrt schon nächsten Monat zurück und enthüllt im neuen Trailer zu Staffel 4 aufregende Abenteuer für die Crew der Enterprise – mit Drachen?!

Der Trailer zu Star Trek: Strange New Worlds Staffel 4 entfesselt neue Enterprise-Abenteuer

Auch in der 4. Staffel schickt Star Trek: Strange New Worlds die Enterprise-Besatzung um Captain Christopher Pike (Anson Mount) wieder auf unterschiedlichste Einzelabenteuer, mit denen die Serie verschiedene Tonarten und Genres ausprobiert. Neben Weltraum-Cowboys verrät der neue Trailer bereits, dass die Crew unter anderem auf gefräßige Dinosaurier trifft und die Enterprise sogar unter Feuerbeschuss eines Drachen gerät.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Strange New Worlds Staffel 4:

Star Trek: Strange New Worlds - S04 Trailer (Deutsch) HD

Die wahnwitzigste Episoden-Idee hält der neue Trailer hingegen versteckt: Bereits vergangenes Jahr wurde enthüllt, dass Strange New Worlds Staffel 4 Pike und Co. nach einem Transporter-Unfall für eine ganz besondere Folge in Muppets verwandeln wird.

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Zur Besetzung der 4. Staffel von Strange New Worlds gehören wie gewohnt Pikes Stamm-Crew: Spock (Ethan Peck), Una Chin-Riley (Rebecca Romijn), Nyota Uhura (Celia Rose Gooding), Christine Chapel (Jess Bush), La'An (Christina Chong), Erica Ortegas (Melissa Navia), Joseph M'Benga (Babs Olusanmokun) und Scotty (Martin Quinn). Natürlich gibt es auch ein Wiedersehen mit den Kirk-Brüdern James T. (Paul Wesley) und Sam (Dan Jeannotte).

Von der Moviepilot-Redaktion wurde Star Trek: Strange New Worlds auf Platz 15 der besten Sci-Fi-Serien seit dem Jahr 2000 und damit zur besten Star Trek-Serie dieses Zeitraums gewählt. Auch bei der Community kommt das Enterprise-Abenteuer mit einer Durchschnittswertung von 7,3 Punkten sehr gut an und zählt zu den beliebtesten Kapiteln der Star Trek-Ära bei Paramount+.

Wann startet Star Trek: Strange New Worlds Staffel 4?

In wenigen Wochen hat das Warten ein Ende: Die 4. Staffel von Strange New Worlds startet am 23. Juli 2026 bei Paramount+. Zum Auftakt gibt es die erste von insgesamt 10 neuen Episoden zu sehen, die im Wochentakt bis zum 24. September ausgestrahlt werden.

Eine 5. Staffel wurde bereits gedreht und wird die Strange New Worlds 2027 mit sechs abschließenden Folgen zu Ende bringen.