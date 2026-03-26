Die beste Star Trek-Serie unserer Zeit geht im Free-TV weiter – und führt eine weitere Enterprise-Legende ein

Captain Pike und die Crew der USS Enterprise machen heute im deutschen Free-TV mit der 2. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds weiter. Inklusive einer Musical-Episode.

Star Trek: Strange New Worlds ist mit einer 7,3 bei Moviepilot und laut der Redaktion die beste moderne Serie des 60 Jahre alten Sci-Fi-Franchise. Da ist man sich aber auch jenseits unserer Website relativ einig. Dementsprechend wollen wir durchaus darauf hinweisen, dass am heutigen Montag, den 30. März die Free-TV-Premiere der 2. Staffel bei Tele 5 ansteht.

Star Trek: Strange New Worlds Staffel 2 läuft jetzt im Fernsehen

Die Crew der USS Enterprise bekommt es in der 2. Season von Star Trek: Strange New Worlds mit den gefährlichen Gorn, einem moralisch fragwürdigen Gerichtsverfahren, Zeitreisen und einem außergewöhnlichen Weltraumphänomen zu tun, das die vorletzte Episode der Season in eine Musical-Folge verwandelt. Und das sind nur ein paar Beispiele für die Abenteuer, die diesmal in den Weiten des Alls anstehen.

Zur Crew gehören in dieser Season Captain Christopher Pike (Anson Mount), Commander Una Chin-Riley (Rebecca Romijn), Wissenschaftsoffizier Spock (Ethan Peck), Sicherheitsoffizierin La'An Noonien-Singh (Christina Chong), James T. Kirk (Paul Wesley), Steuerfrau Erica Ortegas (Melissa Navia), Dr. M'Benga (Babs Olusanmokun), Krankenschwester Chapel (Jess Bush), Kadettin Nyota Uhura (Celia Rose Gooding) und Ingenieurin Pelia (Carol Kane).

Am Ende der Staffel stößt dann ein junger Montgomery Scott (Martin Quinn) zum Ensemble, der natürlich wie viele der anderen Serienfiguren als absolute Raumschiff Enterprise-Legende bekannt ist.



Star Trek steht nach 60 Jahren am Scheideweg

Nach sechs Dekaden Star Trek und fast 20 Jahren Nu Trek steht das langjährige Sci-Fi-Franchise erneut am Scheideweg. Das hat viel mit den aktuellen Business-Entwicklungen hinter den Kulissen zu tun. Zum ersten Mal seit Langem ist wohl auch deshalb keine neue Trek-Serie in Produktion und auf die plötzliche Absetzung des jüngsten Formats reagierte sogar Kirk-Darsteller William Shatner mit Bedauern.

Immerhin sind Star Trek: Strange New Worlds schon längst fünf Staffeln sicher. Über die Bühne gegangen sind bisher drei davon und die 4. Season ist auch schon im Kasten. Wer nach der Free-TV-Ausstrahlung von Staffel 2 weitergucken möchte, findet weitere Folgen auf Paramount+.