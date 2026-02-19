Die beste Star Trek-Serie unserer Zeit kommt heute endlich ins Free-TV

Auf den Schirm! Heute kommt endlich Star Trek: Strange New Worlds ins deutsche Free-TV. Ein Sci-Fi-Highlight für Trekkies, die episodenhafte Formate vermisst haben.

Bei Star Trek: Strange New Worlds handelt es sich nach mehreren Maßstäben um das aktuell beste Format des Sci-Fi-Franchise. Aus diesem Grund ist der heutige Montag, der 23. Februar 2026, ein Tag zum Feiern, an dem man vielleicht sogar eine Flasche romulanisches Ale aufmachen sollte. Die Serie kommt nämlich endlich mit der 1. Staffel ins deutsche Free-TV. Los geht es um 20:15 Uhr auf Tele 5, wo wöchentlich Doppelfolgen gezeigt werden.

Star Trek: Strange New Worlds macht Trekkie-Träume wahr

Die USS Enterprise befindet sich in Strange New Worlds unter dem Kommando von Captain Christopher Pike (Anson Mount). Die Serie spielt also einige Zeit vor den Ereignissen der Originalserie Raumschiff Enterprise. Anders als andere neuere Star Trek-Formate hält man sich dabei an die ursprüngliche Erfolgsformel und erzählt größtenteils von einem in sich abgeschlossenen Weltraumabenteuer pro Episode.

Dabei kommt die kompetente Crew unter anderem mit den gefährlichen Gorn in Berührung, die seit ihrem ersten Auftritt in den 60ern ein gruseliges Alien-Makeover bekommen haben. Aber auch Weltraumpiraten, vulkanisches Körpertausch-Chaos und moralische Dilemmas erschweren die Mission des Forschungsschiffs.

Besagte Enterprise-Crew besteht in Staffel 1 aus Wissenschaftsoffizier Spock (Ethan Peck), Sicherheitschefin La'An Noonien-Singh (Christina Chong), Commander Una Chin-Riley (Rebecca Romijn), Chefingenieur Hemmer (Bruce Horak) Dr. M'Benga (Babs Olusanmokun), Krankenschwester Christine Chapel (Jess Bush), Steuerfrau Erica Ortegas (Melissa Navia) und Kadettin Nyota Uhura (Celia Rose Gooding).

Noch mehr Star Trek:

Neue Fans können direkt weitere Staffeln von Strange New Worlds streamen

Falls euch die TV-Ausstrahlung von Star Trek: Strange New Worlds angefixt hat, haben wir gute Nachrichten für euch: Bei Paramount+* sind schon drei Staffeln der Serie streambar. Zwei weitere stehen noch an, ehe es eventuell mit Star Trek: Year One weitergeht, das in die Zeit der Originalserie eindringen und von der Fünfjahresmission unter dem Kommando von James T. Kirk (Paul Wesley) erzählen würde.

Auf dem Streaming-Dienst liegen auch die meisten anderen Formate des riesigen Science-Fiction-Franchise vor. Inklusive der aktuell laufenden Serie Star Trek: Starfleet Academy, die im 32. Jahrhundert an der Sternenflotten-Akademie spielt.

Am besten bedient seid ihr jedoch mit Strange New Worlds, das sich bei Moviepilot einer hervorragenden Community-Bewertung von 7,3 erfreut.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

