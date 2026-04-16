Die beste Star Wars Parodie kehrt nach 40 Jahren zurück: Der neue Teaser enthüllt den skurrilen Titel

Die beste Star Wars-Parodie wird fortgesetzt: Spaceballs 2 hat jetzt einen ersten Teaser und einen Titel, der genauso absurd ist, wie es sich für das Comedy-Sequel gehört.

Es gibt Parodien, die so gut sind, dass ihr Kultstatus dem ihrer Vorlage gleichkommt. Das beste Beispiel ist Spaceballs, Mel Brooks' Kult-Parodie, die 1987 das Star Wars-Franchise auf die Schippe nahm. Seit längerem ist bekannt, dass bald ein zweiter Teil erscheinen soll. Jetzt enthüllt Brooks selbst in einem Teaser den Titel des Sequels.

Schaut euch hier den Titel-Teaser zu Spaceballs 2 an:

Spaceballs 2 The New One - Title Announcement (English) HD

Der tatsächliche Spaceballs 2-Trailer zieht angeblich Avatar durch den Kakao

Der Teaser wurde kürzlich auf der Filmmesse CinemaCon in Las Vegas gezeigt, wie unter anderem Deadline berichtet. Im Video ist zunächst Yoda-Verschnitt Yogurt (Brooks) zu sehen, der hofft, Spaceballs eines Tages fortsetzen zu können – mit "Spaceballs 2: Auf der Suche nach mehr Geld" (engl. "Spaceballs 2: The Search for More Money"). Doch dann unterbricht der echte Brooks seine Figur und enthüllt den tatsächlichen Titel der Fortsetzung.

Der Titel des neuen Films ist nämlich schlicht Spaceballs: The New One (dt. Spaceballs: Der Neue). Wie der Regisseur erklärt, gebe es nämlich keinen Grund mehr, nach dem Geld zu suchen. Er habe es in seinem Keller gefunden.

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Ein längerer Trailer mit Szenen aus Spaceballs 2 wurde offenbar auch auf der CinemaCon gezeigt – davon finden sich bisher aber lediglich Beschreibungen, etwa bei Variety . Zu sehen sein soll etwa Lord Helmchen (Rick Moranis), der neben einem Na'Vi aus dem Avatar-Franchise ins Urinal pinkelt. Auch Harry Potter wird offenbar durch den Kakao gezogen.

Welche Geschichte genau das Sequel erzählt, ist noch nicht klar. Im Original soll ein Held namens Lone Starr (Bill Pullman) mit seinem Chewbacca-Verschnitt Waldi (John Candy) eine Prinzessin namens Vespa (Daphne Zuniga) retten. Auf sie hat es der skrupellose Despot Skroob (Brooks) abgesehen: Sie soll es ihm ermöglichen, die Luft ihres Heimatplaneten Druidia zu stehlen.

Wann kommt die Star Wars-Parodie Spaceballs 2: The New One ins Kino?

Spaceballs 2: The New One soll am 23. April 2027 in die US-Kinos kommen. Einen offiziellen deutschen Kinostart gibt es noch nicht – eine Veröffentlichung am 22. April ist allerdings sehr wahrscheinlich. Viele Lieblinge des Erstlings werden dann auf die Leinwand zurückkehren, unter anderem Rick Moranis und Bill Pullman.