Die besten Filme 2025 nach euren Bewertungen: Mit 4 Fantasyfilmen in der Top 10

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende und wir schauen zurück auf die Filme, die bei Moviepilot am besten bewertet wurden. Diese 30 Highlights von Fantasy bis Sci-Fi empfiehlt die Community.

Bevor die Moviepilot-Redaktion (nächste Woche) wie immer intern die besten Filme und Serien des Jahres kürt, interessiert uns mindestens genauso sehr, welche Streifen bei der Moviepilot-Community am beliebtesten waren. Nachdem wir euch schon letztes Jahr die besten Filme 2024 nach euren Bewertungen aufgeschlüsselt haben, wollen wir auch 2025 wissen, was eure Highlights waren. Das Ranking findet ihr in folgender Liste.

Das sind die besten Filme 2025 nach euren Bewertungen

Neben den beliebtesten Serien 2025 der Moviepilot-Community halten auch die Filmfavoriten 2025 einige Überraschungen bereit. Um es ins Ranking zu schaffen, mussten die Filme zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2025 erstmals im Kino, im Stream, auf DVD oder im TV veröffentlicht worden sein. Mindestens 75 Bewertungen waren notwendig, um sich mit einem aussagekräftigen Schnitt für die Bestenliste zu qualifizieren. Bei Gleichstand zählten die unsichtbaren Nachkommastellen. "Zu spät" startende Filme wie Avatar 3: Fire and Ash konnten leider nicht berücksichtigt werden. (Stand der Daten: 17. Dezember 2024)

Die besten Filme 2025: Platz 30 bis 21

Die besten Filme 2025: Platz 20 bis 11

Platz 10 der besten Filme 2025: Beating Hearts

Beating Hearts - Trailer (Deutsch) HD

Das französische Epos Beating Hearts ist vielleicht die wildeste Liebesgeschichte des Jahres. Der mitreißende Film positioniert sich zwischen Gangster-Drama und Jahrzehnte umspannender Romantik, wenn François Civil und Adèle Exarchopoulos nach ihrer Trennung in jungen Jahren im Erwachsenenalter erneut aufeinandertreffen.



Moviepilot-Bewertung: 7.4 Streamt zum Leihen/Kaufen z.B. bei Amazon

Platz 9 der besten Filme 2025: Bugonia

Bugonia - Trailer (Deutsch) HD

Der Frage, ob Emma Stone in Wahrheit ein Alien ist, geht der intensive Sci-Fi-Thriller von Ausnahmeregisseur Yorgos Lanthimos nach. Die Entführungsgeschichte mit dem blumigen Titel Bugonia ist dabei starkes Schauspielkino, hakenschlagender Thriller und tiefschwarze Komödie in einem.



Moviepilot-Bewertung: 7.4 Streamt zum Leihen/Kaufen z.B. bei Amazon

Platz 8 der besten Filme 2025: One Battle After Another

One Battle After Another - Trailer (Deutsch) HD

Wenn Regisseur Paul Thomas Anderson (Magnolia) und Star Leonardo DiCaprio (Aviator) sich zusammenschließen, kann eigentlich nur ein außergewöhnlicher Wahnsinnsfilm wie One Battle After Another entstehen. Ein Ex-Revolutionär versucht, seine Tochter zu retten, und als 161-Minuten-Werk begeistert das Resultat Kritik, Publikum und Steven Spielberg gleichermaßen.

Moviepilot-Bewertung: 7.4 Im Kino sowie im Streamt zum Leihen/Kaufen z.B. bei Amazon

Platz 7 der besten Filme 2025: Zoomania 2

Zoomania - Trailer 2 (Deutsch) HD

Als Fortsetzung zum Animationshit Zoomania (2016) kehrte die Hasen-Ermittlerin Judy Hopps mit ihrem Fuchs-Partner Nick dieses Jahr für Zoomania 2 ins Fantasy-Setting der animalischen Metropole zurück. Ihr neuer Fall einer verbotenen Schlange überzeugte als tierisch unterhaltsames Sequel und knackte an den Kinokassen prompt die 1-Milliarde-Marke.

Moviepilot-Bewertung: 7.4

Aktuell nur im Kino

Platz 6 der besten Filme 2025: Drachenzähmen leicht gemacht

Drachenzähmen leicht gemacht - Teaser Trailer (Deutsch) HD

15 Jahre nach dem gefeierten Animationsfilm legte Drachenzähmen leicht gemacht die Geschichte des Wikingerjungen Hicks und seines Drachen Ohnezahn mit erstaunlicher Ähnlichkeit zur Vorlage neu auf. Mit nur wenigen Änderungen punktete der "Realfilm" (leider ohne echte Drachen) bei den Fans erneut als Fantasy-Abenteuer mit ganz viel Herz.

Moviepilot-Bewertung: 7.4 Streamt zum Leihen/Kaufen z.B. bei Amazon

Platz 5 der besten Filme 2025: Flow

Flow - Trailer (Deutsch) HD

Flow segelte dieses Jahr als berührender Fantasy-Trip einer Katze in unsere Kinos und kam auf seiner tierischen, verträumten Reise ganz ohne Worte aus. Dafür wurde der außergewöhnliche Hit aus Lettland mit dem Oscar als bester Animationsfilm honoriert.

Platz 4 der besten Filme 2025: Für immer hier

Für immer hier - Trailer (Deutsch) HD

Das dieses Jahr als bester fremdsprachiger Film bei den Oscars ausgezeichnete brasilianische Drama Für immer hier folgt einer Familienmutter auf ihrem Leidensweg, deren Ehemann im Zuge der Militärdiktatur der 1970er verschwindet. Der Film heimste auch eine Oscar-Nominierung als bester Film und für die beste Hauptdarstellerin ein.



Moviepilot-Bewertung: 7.5 Streamt bei MUBI (und zum Leihen/Kaufen z.B. bei Amazon *)

Platz 3 der besten Filme 2025: Memoiren einer Schnecke

Memoiren einer Schnecke - Trailer (Deutsch) HD

Genau wie Adam Elliots Regiedebüt Mary & Max ist auch sein neues animimiertes Stop-Motion-Knet-Drama Memoiren einer Schnecke alles andere als ein Kinderfilm. Die Geschichte der Einzelgängerin Grace, die im Australien der 1970er mit einem alkoholkranken Vater aufwächst, von ihrem Zwilling getrennt wird und viel über Verlust lernen muss, ist aber trotz melancholisch-trauriger Thematik ein Must-Watch.

Moviepilot-Bewertung: 7.6 Streamt zum Leihen/Kaufen z.B. bei Amazon

Platz 2 der besten Filme 2025: Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - Trailer (Deutsch) HD

Nicht nur als Erfolg an den Kinokassen, sondern auch bei Moviepilot erfreute sich der erste Teil des großen (dreigeteilten) Anime-Finales Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle enormer Beliebtheit. In dem Fantasy-Abenteuer kämpft die Dämonenjäger-Truppe in einer endlosen Festung gegen übermächtige Teufel.

Moviepilot-Bewertung: 7.8

Im Kino und nächstes Jahr bei Crunchyroll

Platz 1 der besten Filme 2025: Heldin

Heldin - Trailer (Deutsch) HD

Als Co-Produktion aus Deutschland und der Schweiz überzeugte das Drama Heldin dieses Jahr die meisten in der Moviepilot-Community. In 92 Minuten purer Anspannung führt uns Regisseurin Petra Biondina Volpe an der Seite von Leonie Benesch (Das Lehrerzimmer) durch den stressigen Krankenhausalltag einer Pflegerin, die zunehmend an ihre Grenzen gerät.

Moviepilot-Bewertung: 7.9 Streamt zum Leihen/Kaufen z.B. bei Amazon

Auch interessant: Podcast zu den 10 besten Streaming-Filme 2025

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nerverzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.

