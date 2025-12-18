Die besten Filme 2025 stehen fest: Das ist die Top 25 des Jahres

Die Expert:innen von Moviepilot und FILMSTARTS haben dieses Jahr wieder Hunderte von Filmen geschaut und daraus die Top 2025 der besten Filme 2025 gewählt. An der Spitze gibt's ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Vergangenes Jahr schaffte es Dune: Part Two auf den Spitzenplatz (mit einem (!) Punkt Vorsprung). Umso größer war unsere Anspannung, welcher Film denn nun der beste der vergangenen 12 Monate war. Hinter uns liegt nämlich ein starkes Kino- und Streaming-Jahr, bei dem Hollywood mit gleich mehreren ungewöhnlichen Blockbustern und Genrefilmen auftrumpfte, und sich auch das deutsche Kino mit der Konkurrenz von Weltrang messen konnte.

Um euch einige Highlights in Erinnerung zu rufen oder Entdeckungen mitzugeben, haben wir uns wieder mit unseren Kolleg:innen von FILMSTARTS zusammengetan. Gemeinsam haben wir per Abstimmung die 25 besten Filme 2025 zusammengestellt.

So entstand die Top 25 der besten Filme 2025

Die Wahl der besten Filme 2025 fand folgendermaßen statt:

30 Redaktionsmitglieder und Autor:innen von Moviepilot und FILMSTARTS haben ihre Liste mit den besten Filmen des Jahres eingereicht.

Dabei wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Am Ende wurden die Punkte zusammengerechnet und heraus kam die Top 25.

Voraussetzung waren Streaming-, TV- oder DVD-Premieren zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2025.

Insgesamt wurden 127 verschiedene Filme eingereicht – so viele wie noch nie! Die 25 Filme mit den meisten Punkten stellen wir euch nun vor.

Die Liste der besten Filme 2025 der Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS

Im Folgenden listen wir euch den Countdown der Top 25 auf und ihr erfahrt, wo ihr die besten Filme des Jahres streamen könnt. Knapp vorbeigeschrammt an der Top-Liste sind The Mastermind, Sirat und Heldin.

Platz 25 der besten Filme 2025: Grand Theft Hamlet

Grand Theft Hamlet - Trailer (Deutsch) HD

"Wer braucht Waffen-Cheats, wenn man einen über 400 Jahre alten Text eines der größten Dichter der Weltgeschichte haben kann? Das dachten sich auch die Theaterschauspieler Sam Crane und Mark Oosterveen, als sie im dritten Corona-Lockdown immer tiefer im GTA-Universum versanken. Warum hier nicht Shakespeare inszenieren?" (Mehr zu Grand Theft Hamlet gibt's hier)

Grand Theft Hamlet streamt bei Mubi



Platz 24 der besten Filme 2025: How To Make Millions Before Grandma Dies

How to Make Millions Before Grandma Dies - Trailer 2 (English Subs) HD

In der liebenswerten thailändischen Komödie How to Make Millions Before Grandma Dies kündigt ein nichtsnutziger Studienabbrecher seinen Job, um seine sterbende Großmutter in ihren letzten Lebensmonaten zu pflegen. Insgeheim hofft er, sich so bei der alten Frau einschleimen zu können, damit sie ihn als Erben einsetzt.

How To Make Millions Before Grandma Dies streamt bei Netflix



Platz 23 der besten Filme 2025: Frankenstein

Frankenstein - Trailer 2 (Deutsch) HD

Guillermo del Toros Literaturverfilmung Frankenstein ist ein bildgewaltiges Abenteuer, das mit seiner Ausstattung und vor allem der Leistung der Kreatur (Jacob Elordi) punktet. Del Toros Verehrung für Mary Shelleys wegweisende Science-Fiction-Geschichte ist in jedem Bild spürbar.



Frankenstein streamt bei Netflix

Platz 22 der besten Filme 2025: Nosferatu

Nosferatu: Der Untote - Trailer (Deutsch) HD

Die Wiederbelebung von Friedrich Wilhelm Murnaus gleichnamigem Stummfilmklassiker gestaltet The Witch-Regisseur Robert Eggers als elegischen Albtraum über den Freiheitskampf einer Frau (Lily-Rose Depp) und dem uralten Monster (Bill Skarsgård), in deren Bann sie unfreiwillig geraten ist.

Nosferatu streamt bei Sky/WOW *

Platz 21 der besten Filme 2025: Sentimental Value

Sentimental Value - Trailer (Deutsch) HD

Joachim Trier (Der schlimmste Mensch der Welt) hat mit Sentimental Value ein Drama über die Rollen gedreht, die Väter und Töchter in ihren Familien und auf der Bühne spielen. Getragen wird die an einen Roman erinnernde Geschichte von einem großartigen Stellan Skarsgård als abwesendes Familienoberhaupt und einem ihm absolut ebenbürtigen Trio um Renate Reinsve, Elle Fanning und Inga Ibsdotter Lilleaas. Kein Wunder, dass dieser Film einer der Oscar-Kandidaten 2026 ist.

Sentimental Value läuft aktuell im Kino

Platz 20 der besten Filme 2025: Miroirs No. 3

Miroirs No. 3 - Trailer (Deutsch) HD

Zwei Jahre nach Roter Himmel legte Christian Petzold bei den Filmfestspielen in Cannes seinen neuen Film vor. Paula Beer, den Waldbränden und narzisstischen Schriftstellern entkommen, wird diesmal in ein feinfühliges Mystery-Drama über eine trauernde Familie verwickelt, die alles reparieren kann, außer sich selbst.

Miroirs No. 3 läuft noch in vereinzelten Kinos



Platz 19 der besten Filme 2025: The Ugly Stepsister

The Ugly Stepsister - Trailer (Deutsch) HD

Die Aschenputtel-Variation The Ugly Stepsister erfindet das Horror-Rad nicht neu. Andererseits lockt der Film mit einer betörend anachronistischen Atmosphäre aus Zooms und Synthies. Deshalb wohnt ihm der Charme eines wiederentdeckten Märchenfilms aus den 70ern inne – der verboten wurde, weil er massenweise Kinder verstört hat.

The Ugly Stepsister streamt bei den gängigen Kauf- und Leih-Anbietern



Platz 18 der besten Filme 2025: Bugonia

Bugonia - Trailer (Deutsch) HD

Zum vierten Mal hat Yorgos Lanthimos mit Oscarpreisträgerin Emma Stone gedreht. Nach Poor Things liebäugeln sie wieder mit dem Science-Fiction-Film, doch Bugonia ist eine wesentlich düsterere Angelegenheit und tief verankert in unserer Gegenwart. Mehr zu Bugonia im Film-Check aus Venedig.

Bugonia läuft aktuell im Kino

Platz 17 der besten Filme 2025: The Secret Agent

The Secret Agent - Trailer (Deutsch) HD

Bei The Secret Agent haben wir es mit einem mehrfach prämierten Oscar-Kandidaten zu tun, der in einem außergewöhnlichen Genre-Mix Thriller-Elemente, surrealen Horror und historische Tatsachen vereint – all das mit einem herausragenden Wagner Moura (Narcos) in der Hauptrolle. (Mehr zu Brasiliens Oscar-Kandidat 2026)

The Secret Agent läuft aktuell im Kino

Platz 16 der besten Filme 2025: Oslo-Stories: Träume

Oslo-Stories: Träume - Trailer (Deutsch) HD

Im Gewinner des Goldenen Bären der Berlinale 2025 beunruhigt eine Schülerin ihr familiäres Umfeld, als sie einen romantischen Aufsatz über ihre Lehrerin verfasst. Von vorgefertigen Story-Schablonen sollte man bei dem zarten wie genau beobachteten Drama Oslo Stories: Träume aber Abstand halten.

Platz 15 der besten Filme 2025: Train Dreams

Train Dreams - Trailer 2 (English) HD

"Regisseur Clint Bentley und Kameramann Adolpho Veloso haben sich ein simples Ziel gesteckt: das einfache Leben eines einfachen Mannes einfangen und bebildern. Nicht mehr, nicht weniger. Doch das Ergebnis ist ein Kunstwerk, das uns von der ersten bis zur letzten Sekunde in Erstaunen versetzt." Warum Train Dreams begeistert, erklärt Moviepilot-Autorin Sophia Rosenberger.

Train Dreams streamt bei Netflix

Platz 14 der besten Filme 2025: Better Man

Better Man: Die Robbie Williams Story - Trailer (Deutsch) HD

Für unseren Kollegen Nino Steffeck war Better Man - Die Robbie Williams Story der beste Film des Jahres: "Ein Affe mit ganz viel Herz, Suchtproblemen und Daddy Issues, gepaart mit Robbie Williams' Musik und der vielleicht krassesten Darstellung davon, seine inneren Dämonen zu bekämpfen, ergeben das ergreifendste Musiker-Biopic aller Zeiten!" (Mehr zu Better Man im Film-Check)



Better Man streamt bei Prime Video *

Platz 13 der besten Filme 2025: A House of Dynamite

A House of Dynamite - Trailer (Deutsch) HD

"Die Held:innen von Kathryn Bigelows A House of Dynamite tragen Anzüge, schlürfen Kaffee aus Pappbechern und schleppen allesamt die Probleme und Problemchen ihres Alltags mit sich herum. [...] Sie wähnen sich in Kontrolle, wie an jedem anderen Tag auch, und das Drehbuch von Noah Oppenheim (Zero Day) reißt jedem einzelnen den Teppich unter den Füßen weg." (Der Film-Check zu A House of Dynamite)



A House of Dynamite streamt bei Netflix



Platz 12 der besten Filme 2025: Wake Up Dead Man - A Knives Out Mystery

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery - Trailer (Deutsch) HD

"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery gelingt das Unmögliche: Mit Humor, Spannung und Wendungen überflügelt der dritte Teil der Knives Out-Reihe seine ohnehin schon genialen Vorgänger und landet trotz Mord und gesellschaftlicher Entzweiung am Ende auf einer versöhnlichen Botschaft."

Deswegen setzte Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh den Krimi mit Daniel Craig in ihrer Liste der besten Filme auf Platz 1. (Mehr im Film-Check zum dritten Knives Out-Film von Rian Johnson)

Wake Up Dead Man - A Knives Out Mystery streamt bei Netflix



Platz 11 der besten Filme 2025: Bring Her Back

Bring Her Back - Trailer (Deutsch) HD

Ihr werdet nach dem Horrorfilm Bring Her Back nie wieder so unbekümmert Obst schneiden wie davor. Die erschütternde Story einer Pflegemutter und ihrer drei ungewöhnlichen Zöglinge war nämlich einer der absoluten Grusel-Hypes 2025 – und hielt, was die Vorschusslorbeeren versprochen haben.

Platz 10 der besten Filme 2025: Der Brutalist

Der Brutalist - Trailer (Deutsch) HD

Die Top 10 der besten Filme des Jahres wird von Der Brutalist von Brady Corbet eröffnet, in dem Architekt Adrien Brody nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA sein Glück sucht und Abgründe findet.

Für FILMSTARTS-Chefredakteur Christoph Petersen ist es sogar der beste Film des Jahres: "Der Brutalist ist ein wahnsinnig ambitionierter und trotz seiner stolzen Laufzeit konstant mitreißender Instant-Klassiker." (Mehr zu Der Brutalist im Film-Check)

Der Brutalist streamt bei Sky/WOW *

Platz 9 der besten Filme 2025: Die nackte Kanone

Die Nackte Kanone - Trailer (Deutsch) HD

Liam Neeson erweist sich in Die nackte Kanone als perfekter Leslie Nielsen-Nachfolger. Er liefert nicht nur eine seiner mutigsten Darstellungen ab, sondern wird von einem Drehbuch unterstützt, das dank einer enormen Dichte an irrwitzigen Gags mit seinem Elan mithalten kann.

Für FILMSTARTS-Redakteurin Chantal Neumann war es sogar der beste Film des Jahres, der es "wider Erwarten schafft, sich nahtlos in die legendäre Reihe einzufügen und das Beste aus den vorherigen Teilen zu ziehen, ohne sich wie eine Kopie anzufühlen."

Die nackte Kanone streamt bei den gängigen Kauf- und Leih-Anbietern

Platz 8 der besten Filme 2025: The Life of Chuck

The Life of Chuck - Trailer (Deutsch) HD

Die Stephen King-Verfilmung The Life of Chuck geht so richtig ans Herz und das mit einer wirklich ungewöhnlichen Geschichte. In unseren Redaktionen waren deshalb einige ergriffen:

Mike Flanagan liefert einen wundervoll rührenden und lebensbejahenden Film ab - und das obwohl direkt zu Beginn die Welt untergeht. (Sebastian Gerdshikow von FILMSTARTS)

Autor Oliver Kube schreibt, ebenfalls begeistert:

Mike Flanagan gelang es, den Geist der Novelle eins zu eins auf die Leinwand zu bringen und der Story sogar noch weitere Dimensionen zu verleihen.

Platz 7 der besten Filme 2025: Queer

Queer - Trailer (Deutsch) HD

Queer von Luca Guadagnino ist der aufregendste Film in Daniel Craigs Karriere und für Moviepilots Youtube-Redakteur Hardy Zaubitzer sogar der beste Film 2025: "Daniel Craig mit einer unglaublich verletzlichen Performance in einem Guadagnino-Film, der wieder jede Berührung spürbar macht. Das Ende ist sein 2001."

Queer streamt bei Mubi

Platz 6 der besten Filme 2025: Flow

Flow - Trailer (Deutsch) HD

Gints Zilbalodis Oscar-Gewinner hat die Hollywood-Titanen bezwungen und die Herzen des Publikums. Das animierte Katzen-Abenteuer "Flow ist ein magisches Erlebnis, das sich vom Rest des Kinojahrs abhebt. Mit eleganter Leichtfüßigkeit und Ghibli-esquer Beherztheit trägt es uns durch eine Welt, vor der wir nur allzu große Angst haben", schreibt Moviepilot-Redakteurin Andrea Wöger.

Platz 5 der besten Filme 2025: In die Sonne schauen

In die Sonne schauen - Trailer (Deutsch) HD

Mascha Schilinskis Vier-Generationen-Epos In die Sonne schauen wurde in Cannes mit dem Jury-Preis ausgezeichnet und begeisterte auch die Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS. Kollege Stefan Geisler sah "surrealistischen Horrorfilm, niederschmetternde Gesellschaftsstudie und voyeuristisches Familiendrama" in einem und einen Film, der "so glaubwürdig und zärtlich geschrieben [wurde], dass es mich mit einem Gefühl unheilvoller Heimeligkeit erfüllt hat."

Autor Sidney Schering war ebenfalls begeistert von dem "nordisch-herben, faszinierend-spröden Drama über die eng gesteckten Grenzen des Glücks und die unendlichen Tiefen des Schmerzes". Hier geht es zum Film-Check aus Cannes.

In die Sonne schauen läuft noch in vereinzelten Kinos

Platz 4 der besten Filme 2025: Weapons - Die Stunde des Verschwindens

Weapons - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mit Weapons - Die Stunde des Verschwindens bestätigt sich Zach Cregger als eines der aufregendsten Horror-Talente unserer Zeit. Sein Drehbuch vereint Ensembledrama, Thriller und Horrorkomödie. Für Moviepilot-Redakteur Max Wieseler ist es der beste Film 2025:

Ein fesselnder Mix aus Mystery, Horror und bitterbösen Humor, der mich noch tagelang beschäftigte. Jeder Gedanke an das absolut belohnende Crescendo-Finale zeichnet direkt ein diebisches Grinsen auf mein Gesicht.

Weapons streamt bei den gängigen Kauf- und Leihanbietern.

Platz 3 der besten Filme 2025: 28 Years Later

28 Years Later - Trailer (Deutsch) HD

Danny Boyles späte Horror-Fortsetzung 28 Years Later ist ein großartiges Film-Monstrum, in dem die Postapokalypse zum Schauplatz eines rabiaten Coming-of-Age-Dramas wird. Für Kollege Markus Trutt von FILMSTARTS hauchen Boyle und Aley Garland "dem Zombie-Subgenre mit vielen originellen Ideen, wundervollen Bildern und einer überraschend emotionalen Familiengeschichte einmal mehr neues Leben ein. Ein wuchtig-intensives Comeback, das ganz anders und zugleich noch viel besser ist als erwartet."

28 Years Later streamt bei Netflix

Platz 2 der besten Filme 2025: Blood & Sinners

Blood & Sinners - Trailer 2 (Deutsch) HD

Gemeinsam mit Platz 1 hat Ryan Cooglers musikalischer Vampirfilm Blood & Sinners das Verfolgerfeld weit hinter sich gelassen. Moviepilot-Autor David Molke sah eine "Ode an den Film, die Musik, die Kultur mit wunderbar vielschichtigen, nicht nur bösen Vampiren".

Autor Sebastian Daniels war ebenso verblüfft: "Dass mir Banjo spielende Vampire auf der Leinwand gefehlt haben, wusste ich erst nach diesem Film." Und Kollege Marvin Bohr fasst zusammen: "Visuell überragend, mit Michael B. Jordan in einer grandiosen Doppelrolle und einer Musiksequenz, die mich umgehauen hat."

Blood & Sinners streamt bei Sky/WOW *

Platz 1 der besten Filme 2025: One Battle After Another

One Battle After Another - Trailer 2 (Deutsch) HD

Paul Thomas Andersons One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio ist laut dem Moviepilot-Film-Check von Matthias Hopf nicht weniger als ein Wahnsinnsfilm. Kein Wunder also, dass er auf Platz 1 der besten Filme des Jahres landete – mit 144 Punkten und starken sieben Platz-1-Nennungen, mehr als doppelt so viele wie der Zweitplatzierte. Lassen wir also jene sprechen, die den Film die Spitzenposition verliehen haben:

Leonardo DiCaprio dreht völlig frei – ich habe jede Sekunde dieses wahnwitzigen Spektakels genossen! (FILMSTARTS-Redakteurin Annemarie Havran)

Ein 150-minütiger Parforceritt, mit dem Paul Thomas Anderson einmal mehr unter Beweis gestellt hat, dass er der vielleicht größte Regisseur unserer Zeit ist. Schon jetzt ein moderner Klassiker. (FILMSTARTS-Redakteur Pascal Reis)

Der vielleicht einzige Film seit Jahren, den ich direkt nach der Vorstellung nochmal sehen wollte. (Moviepilot-Redakteur Jan Felix Wuttig)

Dermaßen mühelos Politthriller, Actionfilm, Stoner-Komödie und Familiendrama unter einen Hut zu bekommen, müsste eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit sein. Eines von vielen Lieblingsdetails: Wie der von Leonardo DiCaprio (in seiner wohl lustigsten Rolle) gespielte Bob Ferguson selbst im emotionalsten Moment noch immer beiläufig Rauchschwaden aus Nase und Mund pustet. (FILMSTARTS-Redakteur Michael Bendix)

Lasst euch von der Liebe für One Battle After Another anstecken oder schaut ihn einfach nochmal (und noch einmal). Es lohnt sich.

