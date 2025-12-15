Die besten Serien 2025 stehen fest: Das ist die Top 25 des Jahres

Welche sind die besten Serien 2025? Die Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS haben gewählt und hier findet ihr die Top 25 mit den herausragenden Serien – und wo ihr sie streamen könnt.

Welche Serie hat 2025 im Gedächtnis überdauert und auf ganzer Linie – von der Handlung über die Inszenierung bis zum Cast – überzeugt? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns wieder mit unseren Kolleg:innen von FILMSTARTS zusammengetan und per Abstimmung die 25 besten Serien 2025 zusammengestellt. Letztes Jahr schaffte es Shogun auf Platz 1. Aber welche Serien setzen sich diesmal durch?

Die Redaktionen haben gewählt: So entstand die Top 25 der besten Serien 2025

Die Wahl der besten Serien 2025 fand folgendermaßen statt:

23 Redaktionsmitglieder und Autor:innen von Moviepilot und FILMSTARTS haben ihre Liste mit den besten Serien des Jahres eingereicht.

Dabei wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Am Ende wurden die Punkte zusammengerechnet und heraus kam die Top 25.

Voraussetzung waren Streaming-, TV- oder DVD-Premieren zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2025.

Insgesamt wurden 91 verschiedene Serien eingereicht, von denen wir euch nun die 25 besten vorstellen. Zwei Gleichstände sind dabei, und zwar bei den Plätzen 16 und 21.

Die Liste der besten Serien 2025 der Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS

Es folgt die Liste mit den 25 bestplatzierten Serien. Ganz knapp daran vorbeigeschrammt sind Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft, Überkompensation und Win or Lose.

Platz 25 der besten Serien 2025: Foundation

Foundation - S03 Trailer (Deutsch) HD

Vier Jahre nach dem Start schafft es Foundation mit Staffel 3 zum ersten Mal in unsere Jahresendliste. Das spricht auch für die langsam wachsende Popularität der Science-Fiction-Serie nach Isaac Asimov, die längst kein Geheimtipp mehr ist.

Foundation streamt bei Apple TV+

Platz 24 der besten Serien 2025: Hazbin Hotel

Hazbin Hotel - S02 Trailer 2 (English) HD

Staffel 3 und 4 der animierten schwarzen Komödie sind unterwegs, aber vorher platziert sich die 2. Staffel von Hazbin Hotel wie schon der Vorgänger in der Bestenliste. Die Serie verfolgt die Abenteuer der Höllenprinzessin Charlie, die Sündern in einem höllischen Hotel eine zweite Chance zur Besserung geben will.

Hazbin Hotel streamt bei Prime Video *

Platz 23 der besten Serien 2025: Alien: Earth

Alien: Earth - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Fargo-Boss Noah Hawley entwickelte die Serien-Adaption des Alien-Universums, die den Xenomorph und einige weitere außerirdische Kreaturen auf die Erde loslässt. Dabei faszinierte Alien: Earth vor allem mit Themen, die normalerweise ein anderes Science-Fiction-Franchise beschäftigen: nämlich den hauchdünnen Unterschied zwischen Menschen und Maschinen aus Blade Runner.



Alien: Earth streamt bei Disney+ *

[Gleichstand] Platz 21 der besten Serien 2025: Dan Da Dan

Dan Da Dan - S02 Trailer 3 (English Subs) HD

Ein Mädchen, das an Geister glaubt und ein Junge, der an Aliens glaubt, erleben in der Manga-Adaption Dan Da Dan (aka Dandadan) zusammen eine übersinnliche Situation, die sowohl die Existenz von Aliens, als auch die von Geistern beweist. Das stürzt die beiden in ein gemeinsames Abenteuer – und mit Staffel 2 in die Bestenliste.

Dan Da Dan streamt bei Netflix

[Gleichstand] Platz 21 der besten Serien 2025: Mobland

MobLand - S01 Trailer (Deutsch) HD

In Guy Ritchies Gangsterserie MobLand - Familie bis aufs Blut sitzt "jedes Wort Gangster-Jargon, jeder ranzige Boxschuppen, jedes Härchen Kahlrasur und jede Kerbe am Revolver am richtigen Ort." Außerdem sorgen "[Tom Hardy], [Pierce ]Brosnan und die unzähligen anderen britischen Stars für grandiose Unterhaltung."

Mobland streamt bei Paramount+ *

Platz 20 der besten Serien 2025: Adults

Adults - S01 Trailer (English) HD

Broad City trifft Girls und Friends in der kurzweiligen Comedy-Serie über eine Gruppe von Zoomern, die in New York die Tücken des Großstadt-Alltags meistern. Die FX-Serie Adults startete in Deutschland ohne große Fanfaren, verdient aber dank ihres quirligen Casts und der hohen Witzedichte mehr Aufmerksamkeit. Staffel 2 ist bestellt.

Adults streamt bei Disney+ *

Platz 19 der besten Serien 2025: The Rehearsal

The Rehearsal - S02 Trailer (English) HD

Ausnahme-Comedian und Hobby-Anthropologe Nathan Fielder geht in der 2. Staffel seiner gefeierten Serie The Rehearsal der Flugsicherheit nach. Dabei übertrifft sich Fielder selbst, wenn er ein echtes Flughafen-Terminal nachbauen lässt, um Rollenspiele zu inszenieren, oder in einem Umweg der Frage nachgeht, warum eine Folge aus seiner Serie Nathan for You nicht bei Paramount+ in Deutschland streamen darf.

The Rehearsal streamt bei Sky/WOW *

[Gleichstand] Platz 16 der besten Serien 2025: Poker Face

Poker Face - S02 Trailer 2 (English) HD

Neben den Knives Out-Filmen spinnt Rian Johnson auch im Serienbereich sein Krimigarn. Wobei auch die 2. Staffel von Poker Face mit der sympatisch-zerknitterten Natasha Lyonne eher an Columbo erinnert, denn an Agatha Christie.

Poker Face streamt bei Sky/WOW *

[Gleichstand] Platz 16 der besten Serien 2025: Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again - S01 Trailer (Deutsch) HD

"Die Rückkehr des Teufels von Hell's Kitchen beginnt einige Jahre nach dem Ende der Netflix-Serie – mit einem Knall, der nicht nur das Publikum, sondern auch Matt Murdock (Charlie Cox) in Mark und Bein erschüttert." (Mehr im Serien-Check zu Daredevil: Born Again)

Daredevil: Born Again streamt bei Disney+ *

[Gleichstand] Platz 16 der besten Serien 2025: Chabos

Chabos - S01 Trailer (Deutsch) HD

In der Dramedy-Serie Chabos gerät Peppi in eine Krise, als er nicht zu einem Klassentreffen eingeladen wird. Also zieht er zurück in seine Heimat, um seine alte Clique zu konfrontieren und herauszufinden, ob er doch nicht so cool ist wie gedacht.

Chabos streamt beim ZDF

Platz 15 der besten Serien 2025: Peacemaker

Peacemaker - S02 Trailer (English) HD

John Cena begeistert auch in Staffel 2 der DC-Superheldenserie Peacemaker, die in Deutschland dank der etwas unglücklichen Veröffentlichungspolitik viel zu unbekannt ist. (Warum, erfahrt ihr im Serien-Check zu Peacemaker Season 2)



Peacemaker streamt bei RTL+ *

Platz 14 der besten Serien 2025: Murderbot

Murderbot - S01 Trailer (Deutsch) HD

"Der Mix aus spannender Robo-Action, Weltraum-Abenteuer und Cyberpunk-Comedy ist nicht nur richtig unterhaltsam, sondern mit lediglich 20-minütigen Folgen auch überraschend kurzweilig."

Murderbot streamt bei Apple TV+

Platz 13 der besten Serien 2025: Dexter: Wiedererwachen

Dexter: Wiedererwachen - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Auf Platz 13 findet sich der nicht totzukriegende Serienkiller ein, der in Dexter: Wiedererwachen auf gleich mehrere Arbeits-Kolleg:innen und einen Killer-Mäzen (Peter Dinklage) trifft. Die beste Dexter-Serie seit den Hochzeiten der Originalserie hat sich diesen Rang redlich verdient.

Dexter: Wiedererwachen streamt bei Paramount+ *

Platz 12 der besten Serien 2025: Paradise

Paradise - S01 Trailer (English) HD

Was beginnt wie ein Thriller in den höchsten Kreisen der US-Regierung entwickelt sich dank eines frühen Twists zum Science-Fiction-Krimi. Dank des verlässlichen wie vielseitigen Sterling K. Brown in der Hauptrolle, lädt Paradise zum höchst unterhaltsamen Binge ein.

Paradise streamt bei Disney+ *

Platz 11 der besten Serien 2025: The Chair Company

The Chair Company - S01 Trailer (English) HD

Stellt euch The Office vor, aber statt um Romanzen und schlechte Witze, geht es um ausufernde Verschwörungen, die einen ganz normalen Mann in die Selbstzerstörung treiben. Das ist die Ausgangsidee der paranoiden HBO-Comedy The Chair Company von Tim Robinson (I Think You Should Leave), in der ein kaputter Bürostuhl ungeahnte Folgen hat.

The Chair Company streamt bei Sky/WOW *

Platz 10 der besten Serien 2025: The Bear - King of the Kitchen

The Bear: King of the Kitchen - S04 Trailer (Deutsch) HD

"Auch in Staffel 4 stehen wieder das kulinarische Genie Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White), seine nicht minder brillante Co-Köchin Syndey (Ayo Edebiri) sowie der Rest ihres liebenswerten Restaurant-Teams im Zentrum." Mehr zu The Bear Season 4 gibt es hier.



The Bear streamt bei Disney+ *

Platz 9 der besten Serien 2025: The White Lotus

The White Lotus - S03 Trailer (English) HD

Nach Hawaii und Sizilien steuert Mike Whites Thriller-Satire The White Lotus diesmal Thailand an, wo alte Bekannte wie Belinda (Natasha Rothwell) und ein neuer Cast um Jason Isaacs, Parker Posey, Walton Goggins und Carrie Coon auf ein mörderisches Staffelfinale zusteuern. (Mehr zu Season 3 von The White Lotus gibt es im Serien-Check)

The White Lotus streamt bei Sky/WOW *

Platz 8 der besten Serien 2025: Task

Task - S01 Trailer (Deutsch) HD

"Schon nach der ersten Task-Folge, die mit einer unglaublich fesselnden und schockierend eskalierenden Überfallsequenz endet, wird die Dynamik zwischen den Figuren neu gemischt. Das vermeintliche Katz-und-Maus-Spiel zwischen Guten und Bösen [verwandelt sich] in die Beobachtung mehrerer verlorener Seelen." (Zum Serien-Check)

Task streamt bei Sky/WOW *

Platz 7 der besten Serien 2025: Stranger Things

Stranger Things Staffel 5 - Trailer (Deutsch) HD

Stranger Things 5 ist noch nicht zu Ende konnte, aber trotzdem einige Redaktionsmitglieder von Moviepilot und FILMSTARTS begeistern. Staffel 5 ist die "Fortsetzung einer großartigen Serie, die auch über die Jahre fast nichts an Spannung und Charme verloren hat", schreibt Moviepilot-Redakteurin Joana Müller im Serien-Check.



Stranger Things streamt bei Netflix

Platz 6 der besten Serien 2025: Pluribus - Glück ist ansteckend

Pluribus - S01 Trailer (Deutsch) HD

"Ehrlich gesagt, hatte ich nicht erwartet, dass die neue Serie von Vince Gilligan erneut an seine Geniestreiche Breaking Bad und Better Call Saul heranreichen könnte. Doch Pluribus - Glück ist ansteckend ist ebenso clever, spannend sowie auch amüsant", schreibt FILMSTARTS-Autor Oliver Kube, der Pluribus zehn Punkte gegeben hat. Mehr zu den Qualitäten der Serie gibt's im Serien-Check.

Pluribus streamt bei Apple TV+

Platz 5 der besten Serien 2025: The Last Of Us

The Last of Us - S02 Trailer (Deutsch) HD

Der Zombie-Hit The Last of Us adaptiert in Staffel 2 einen der schmerzhaftesten Momente der Videospielvorlage und führt mit Kaitlyn Devers Abby eine faszinierende neue Figur ein, die der Endzeit-Rachegeschichte weitere Facetten abringt. Damit eröffnet die HBO-Serie die Top 5 der besten Serien 2025.

The Last of Us streamt bei Sky/WOW *

Platz 4 der besten Serien 2025: Severance

Severance - S02 Trailer (Deutsch) HD

Die fesselndste Sci-Fi-Serie unserer Zeit verknotet auch in Staffel 2 euer Gehirn. Doch Severance begeistert nicht nur mit Twists, sondern behält sich den experimentierfreudigen Elan und auch Humor bei, der schon der Vorgänger-Staffel zu Erfolg verholfen hatte. "Thematisch ist Severance Staffel 2 eine spannende Weiterführung, welche die Leben(swelten) der Innies und Outies zunehmend miteinander vermischt und so jeden Charakter mit eigenen Dilemmas und Rätseln konfrontiert."

Severance streamt bei Apple TV+

Platz 3 der besten Serien 2025: The Studio

The Studio - S01 Trailer (Deutsch) HD

"Wie Seth Rogen und Evan Goldberg hier in knapp fünf stargespickten Stunden scharfsinnig die absurden Eigenheiten des Hollywood-Studiosystems aufs Korn nehmen und gleichzeitig Film-Leidenschaft feiern, überragt in Sachen Pointiertheit, Dynamik und Inszenierung alles, was dieses Serienjahr sonst so zu bieten hatte." Das schreibt FILMSTARTS-Redakteur Markus Trutt über The Studio und vergibt die Höchstwertung. Mehr erfahrt ihr im Moviepilot-Serien-Check.

The Studio streamt bei Apple TV+

Platz 2 der besten Serien 2025: Adolescence

Adolescence - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit 14 Punkten Abstand zum Spitzenreiter landet Netflix' Adolescence auf Platz 2 der besten Serien 2025. Das Serienphänomen ist für FILMSTARTS-Redakteur Julius Vietzen ein "technischer und inszenatorischer Meilenstein" und bietet "ganz große Schauspielkunst". Dank der One-Take-Idee entwickelt das Drama um einen Jugendlichen, der seine Mitschülerin ermordet haben soll, eine bemerkenswerte Sogkraft.

Adolescence streamt bei Netflix

Platz 1 der besten Serien 2025: Andor

Andor - S02 Trailer (Deutsch) HD

Mit sieben Platz-1-Nennungen führte dieses Jahr kein Weg vorbei an der 2. und letzten Staffel von Star Wars: Andor. Die beste Serie 2025 war für Moviepilot-Autor David Molke das "beste Projekt, das der Star Wars-Kosmos je hervorgebracht hat. Der Kampf gegen den Faschismus ist und bleibt zeitlos, die Revolution frisst ihre Kinder und dem zuzuschauen, ist ein absoluter Hochgenuss." Unser Serien-Experte Max Wieseler pflichtet bei:

Andor Staffel 2 ist so gut, dass ich sie direkt zweimal komplett am Stück schauen musste, was keine andere meiner ca. 290 geschauten Serien-Staffeln von sich behaupten kann. Fesselnde Spannung, komplexe Figuren, perfekt geschliffene Drehbücher: Der Abschluss eines der besten Star Wars-Kapitel hatte einfach alles.

Andor streamt bei Disney+ *

Schaut euch hier die Liste der besten Filme 2025 von Moviepilot und FILMSTARTS an.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.