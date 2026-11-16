Schluss mit Serienstress: Im Podcast geben wir euch einen praktischen Überblick, wo und wie Eltern die passenden Serien für Kinder im Vorschulalter finden.

Die meisten Serienfans kennen das Problem: Im Überangebot an Streamingdiensten und überfüllten Katalogen kann die Wahl einer Neuheit für den nächsten Binge manchmal ziemlich nervig sein. Noch schwerer haben es Eltern mit Kindern im Vorschulalter, denn die Suche nach einem passenden Programm für die Kleinen entpuppt sich oftmals als unerwartet stressige Herausforderung.

Wo findet man eine Übersicht passender Kinderserien? Welche Serien sind überhaupt für welches Alter gedacht? Und welche sind die großen Streaming-Hits, die aktuell bei vielen Familien und Vorschulkindern beliebt sind? In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts geben wir euch praktische Serien-Tipps für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren mit an die Hand.

Podcast: Der ultimative Streaming-Guide für Kinder im Kita-Alter

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Die Auswahl an Kinderserien ist enorm. Bewährte und beliebte Formate sind daher die erste und passende Wahl, um die Interessen der eigenen Kinder abzuklopfen. Dazu zählen unter anderem die bald schon 15 Staffeln schwere Netflix-Serie Gabby's Dollhouse sowie CoComelon: Unser Viertel (8 Staffeln bei Netflix), PAW Patrol (13 Staffeln bei Paramount+) oder Spidey und seine Super-Freunde (5 Staffeln bei Disney+).

Natürlich muss es nicht immer etwas Neues sein. Auch "ältere" Formate stehen bei Kindern weiterhin hoch im Kurs. Peppa Wutz läuft etwa seit über 22 Jahren und generierte allein in der zweiten Jahreshälfte 2025 über 90 Millionen Views bei Netflix . Der bald 28 Jahre alte SpongeBob Schwammkopf stand derweil auf Platz 7 der in den USA meistgestreamten Serien in der ersten Jahreshälfte 2026 (via Deadline ). Doch an einer Animationsserie kommt niemand vorbei.

Die australische Serie Bluey ist ein internationales Phänomen. Über 150 Folgen wurden bereits produziert, die bei Disney+ nicht nur Kids, sondern auch Erwachsene mit den Abenteuern der liebenswerten Hundefamilie in ihren Bann ziehen. Stolze 22,8 Milliarden Minuten wurde Bluey allein in den USA in der ersten Hälfte 2026 gestreamt. Zuvor landete sie zwei Jahre in Folge sogar auf Platz 1 aller Serien und schlug selbst Netflix' Mega-Hit Stranger Things. Der Erfolg und die IMDB-Wertung von 9,2 Punkten sprechen für sich: Bluey ist ein Must-See für alle Eltern.

Das ist natürlich längst nicht alles. Weitere Serien-Tipps für Kita-Kids, die es bei Netflix und Disney+ sowie auch den Streaming-Angeboten von ARD und ZDF zu entdecken gibt, stellen wir euch im Podcast näher vor. Viel Spaß beim Reinhören!

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