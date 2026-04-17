Die besten Stephen King-Verfilmungen: Der erfolgreichste Horrorfilm der Geschichte landet nur auf Platz 8

Es gibt unzählige Stephen King-Verfilmungen. Aber welche sind wirklich die besten? Wir stellen euch 14 Filme und drei Serien vor, die jeder Fan gesehen haben sollte.

Vor mittlerweile 50 Jahren erschien mit Brian De Palmas Horrorfilm Carrie die erste Verfilmung eines Romans des unermüdlichen Schriftstellers Stephen King. Seither gab es fast 100 Adaptionen seiner Werke in Form von Filmen und Serien. Von unbekannten TV-Produktionen über Trash-Perlen bis zum erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten ist alles dabei.

In der neuen Ausgabe des Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf ein halbes Jahrhundert an Stephen King-Verfilmungen und widmen uns der Frage: Welche sind wirklich die besten? Dafür stellen wir euch insgesamt 17 Filme und Serien genauer vor, die kein Fan verpasst haben sollte.

Podcast: Das sind die besten Stephen King-Verfilmungen der letzten 50 Jahre

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Was sind die besten Stephen King-Adaptionen? Wir haben eine große Liste mit den zehn von der Moviepilot-Community bestbewerteten Filmen nach King-Vorlage zusammengestellt und stellen euch das Ranking im Podcast näher vor. Vier zusätzliche, persönliche Filmempfehlungen sowie die drei besten Stephen King-Serien dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Die Auswahl der besten Adaptionen der literarischen Werke Stephen Kings reicht von historischen Zeitreisen über nervenaufreibende Psycho-Thriller bis hin zu schaurigen Gruselalbträumen. Dabei wird auch die Vielseitigkeit des "King of Horror" wieder deutlich, der über Genregrenzen hinweg fantastische Stoffe hervorbringt. Überraschend dabei: Auf den vorderen Plätzen der beliebtesten Verfilmungen glänzt Horror mit Abwesenheit.

Die Top 10 der besten Stephen King-Filme:

Im Podcast analysieren wir nicht nur wiederkehrende Erzählmuster und Motive, die sich durch zahlreiche Werke hindurchziehen. Auch haben wir einige spannende Fun Facts für euch herausgesucht. Wusstet ihr zum Beispiel, dass bisher nur eine einzige Stephen King-Verfilmung mit dem Oscar ausgezeichnet wurde?

Die vollständige Auswahl an Filmen und Serien stellen wir euch im Podcast vor. Viel Spaß beim Zuhören!



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Serien-Highlight bei MagentaTV im April: Secret Service

Secret Service - S01 Trailer (English) HD

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