Die Biopic-Fortsetzung Michael 2 ist bereits in Arbeit und soll ein "unglaublich unterhaltsamer Film" werden

Michael Jackson kehrt in einem zweiten Kinofilm zurück: Michael 2 soll die noch größeren Hits des Musikers auf die Leinwand bringen und dabei nicht nur eine klassisch chronologische Fortsetzung bleiben.

Das Musik-Biopic Michael über Popstar Michael Jackson hat die Kinosäle noch nicht wieder verlassen, da ist uns eine Fortsetzung schon sicher. Nachdem der Film bereits im Abspann das Potenzial eines Sequels mit den Worten "Seine Geschichte geht weiter" andeutete, konkretisierte sich nun das Wiedersehen mit dem King of Pop in Michael 2.



Michael 2 wird den Kinohit musikalisch fortzusetzen

Während die Kritiken zu Michael eher vernichtend waren, sprechen die Publikumszahlen eine andere Sprache: Aktuell stehen die weltweiten Kinoeinnahmen laut Box Office Mojo bei 715 Millionen US-Dollar (bei einem Filmbudget von 155 Millionen) und sind damit nur noch 200 Millionen vom erfolgreichsten Musiker-Biopic aller Zeiten (Bohemian Rhapsody) entfernt.

Obwohl Sequels im Genre verfilmter Lebensgeschichten äußerst selten sind (höchstens Elizabeth – Das goldene Königreich drängt sich spontan auf), dürften alle Zweifel daran, dass Michael 2 wirklich kommt, nun von einem Statement von Lionsgate-Studiochef Adam Fogelson beseitigt worden sein, der (via Deadline ) erklärte:



Alle Gespräche, die wir mit den zuständigen Parteien geführt haben, laufen außergewöhnlich gut, und ich würde sagen, dass es noch eine Menge unglaublich unterhaltsamer Michael Jackson-Geschichten gibt. Und die größten und beliebtesten Teile seines Musikkatalogs wurden im ersten Film noch nicht einmal angerührt.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Jaafar Jackson also erneut in die Rolle seines Onkels Michael schlüpfen. Zur möglichen Handlung von Michael 2 äußerte Fogelson sich ebenfalls:

Wir können beim Erzählen dieser Geschichte vor- und zurückgehen. Es gibt so viele andere Ereignisse, die im Zeitrahmen des Originalfilms stattgefunden haben, die nicht thematisiert wurden. Wir sind also sehr, sehr zuversichtlich, dass wir einen unglaublich unterhaltsamen Film haben, der wieder ein weltweites Publikum ansprechen wird, sobald sich die einzelnen Teile [der aktuellen Vorbereitung] zusammenfügen.

Wer nach Teil 1 überlegt hatte, ob ein Sequel sich mit den Vorwürfen des sexuellen Kindesmissbrauchs gegen den Star beschäftigen könnte, dürfte diese Annahme nach den Worten des Lionsgate-Chefs endgültig zu Grabe tragen und muss sich stattdessen die kommende Netflix-Doku zu Michael Jackson ansehen.

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Wann kommt Michael 2 ins Kino?

Schon Ende April ließ das Studio Lionsgate verlautbaren, dass die Dreharbeiten für Michael 2 noch dieses Jahr beginnen könnten. Es ist allerdings noch nicht bekannt gegeben worden, ob Regisseur Antoine Fuqua zurückkehren wird. Nun muss erst einmal ein Drehbuch entstehen (Teil 1 war von Gladiator-Schreiberling John Logan verfasst worden). Gleichzeitig sollen laut Fogelson "25 Prozent bis 30 Prozent des zweiten Films schon durch die ersten Dreharbeiten" entstanden sein.

Da Michael 2 trotz allem noch in einer sehr frühen Produktionsphase steckt, rechnen wir frühestens 2028 mit dem Kinostart des Sequels. Bis dahin hat der erste Kinofilm noch Zeit, weitere Rekorde zu knacken.

