Die bisher besten & schlechtesten Serien 2026: A Knight of the Seven Kingdoms und Heated Rivalry haben Platz 1 verfehlt

Wir ziehen ein erstes Zwischenfazit zum Serienjahr 2026 und blicken zurück auf die Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps bei Netflix, HBO Max, Disney+ und Co.

Von einer glorreichen Fantasy-Rückkehr nach Westeros über seltenen Serien-Spaß bei Netflix bis hin zu kontroverser Science-Fiction hatte das Serienjahr 2026 in den ersten drei Monaten bereits einige Entdeckungen zu bieten. Während der Frühling vor der Tür steht, ziehen wir zum Quartalsende ein erstes Zwischenfazit.

Inmitten der Massen an Neuheiten fanden sich etliche Überraschungen und Geheimtipps, aber auch Enttäuschungen, die ihr getrost von der Watchlist werfen könnt. In der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber verhelfen wir zu einem Überblick und verraten euch, welche Serien aus den ersten Monaten 2026 wirklich eure kostbare Zeit wert sind.

Erstes Serienfazit 2026: Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps bei Netflix, Amazon & Co.

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Was sind die bisher besten Serien 2026? Welche spannenden Neustarts haben uns enttäuscht, sodass man von ihnen lieber die Finger lässt? Im Podcast stellen wir euch unsere persönlichen Überraschungen, Highlights und Ärgernisse vor, die es seit diesem Jahr bei Netflix, Disney+ und Co. zu streamen gibt.



Außerdem werfen wir einen Blick auf die von der Moviepilot-Community am besten bewerteten Serienneuheiten, die einen deutlichen Trend aufweisen: Der neue Streamingdienst HBO Max hat einen fulminanten Start hingelegt und belegt direkt die ersten drei Plätze der stärksten Neuerscheinungen des Jahres.



Die bisher besten neuen Serien 2026 nach Moviepilot-Wertung:

Den Titel der schlechtesten Serie des ersten Quartals hält auf Moviepilot aktuell die Young Adult-Sci-Fi-Serie Star Trek: Starfleet Academy, die allerdings besser als ihr Ruf ist und sogar mit einer 2. Staffel fortgesetzt wird.



Darüber hinaus gab es auch eine Reihe von richtig guten Serien-Rückkehrn in den ersten drei Monaten des Jahres zu entdecken, die mit starken neuen Staffeln begeistern konnten. Unsere persönlichen Staffel-Highlights sowie Geheimtipp-Funde, die im überfüllten Streaming-Programm untergingen, stellen wir euch im Podcast ebenfalls näher vor.

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