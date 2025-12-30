Die Crew lachte Gerard Butler beim Dreh von ikonischer 300-Szene aus – es wurde der berühmteste Satz seiner Karriere

it Zack Snyders 300 wurde Gerard Butler zum Weltstar. Dies verdankte er nicht zuletzt seinem oft parodierten Schlachtruf, für den er am Set ausgelacht wurde.

Die Comic-Adaption 300 ist aus verschiedenen Gründen in die Geschichte der Popkultur eingegangen. Sei es der große Durchbruch von Zack Snyder und Gerard Butler, die brutalen Actionszenen oder der Kampfschrei "Das ist Sparta". 300 ist Kult. Jeder Filmfan kennt den Satz von Gerard Butler.

Auch wenn Gerard Butler vorher schon in Action-Filmen zu sehen war, zeigte er sich in 300 so hingebungsvoll wie nie zuvor. Doch gerade der Kampfschrei, bevor er einen Boten in den Brunnen tritt, sorgte für viel Gelächter am Set und für Unsicherheit bei Butler.

"Das ist Sparta!": Die Kolleg:innen lachten, aber der Regisseur war von Gerard Butler begeistert

Gerard Butler hatte bereits mehrere Takes des Kampfschreis "Das ist Sparta!" aufgenommen und Regisseur Zack Snyder wollte schon zur nächsten Szene übergehen. Doch Gerard Butler selbst war noch nicht zufrieden und bat um einen letzten Versuch. In einem Video mit GQ , in dem er über seine bekanntesten Rollen spricht, erinnert er sich an die unangenehme Situation.

Demnach waren die vorigen Takes sehr viel ruhiger und weniger aggressiv, jedoch genauso ernst. Dann legte Gerard Butler alles in diesen letzten Versuch und schrie aus voller Lunge seinen Satz: "Das ist Sparta!" Als er sich umdrehte, sah er seine Armee und Filmcrew hinter sich stehen. Mit vorgehaltener Hand lachten sie alle.

Doch dann kam Zack Snyder auf ihn zu und Butler fragte ihn: “Das war zu viel, oder?” Der Regisseur reagierte begeistert und antwortete: “Ja, aber das war großartig!” Seine Reaktion bestärkte Butler und gab ihm die nötige Selbstsicherheit für das Overacting zurück, die seine Rolle des Leonidas so populär machte.

Die besagte Szene, in der Gerard Butler den Boten mit Geschrei in den Brunnen tritt, wurde oft parodiert und ist vermutlich der bekannteste Satz in Butlers Karriere geworden. Und das alles dank seines enthusiastischen Einsatzes.

Dieser Artikel erschien erstmals im September 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.