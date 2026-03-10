"Die Deutschen wissen, wie man eine verdammt gute Serie macht": Reddit-Nutzer sucht Netflix-Juwelen und bekommt mehrfach deutsches Sci-Fi-Highlight empfohlen

Welche Netflix-Serie muss man unbedingt gesehen haben? Einem Reddit-Nutzer, der genau das wissen wollte, wurde nun fast einhellig zu einem deutschen Sci-Fi-Hit geraten.

Das riesige Angebot an Netflix-Serien kann überfordernd wirken. Klar, dass man sich da gerne mal helfen lassen möchte und nach Empfehlungen fragt. Das dachte sich kürzlich auch ein Reddit-Nutzer , der das Online-Forum nutzte, um sich nach Tipps für "absolute Must-Watch-Serien" auf Netflix zu erkundigen. Unter den zahlreichen Antworten kristallisierte sich jedoch recht deutlich ein Favorit heraus, der mittlerweile ein Klassiker des Streaming-Dienstes ist: Dark.

Das deutsche Zeitreise-Epos umfasst drei Staffeln und landete nicht zufällig im Moviepilot-Ranking der besten Science-Fiction-Serien des 21. Jahrhunderts auf Platz 2. Auch international genießt Dark eine äußerst hohe Reputation, wie die erwähnten Reaktionen bei Reddit unterstreichen.

"Phänomenal": Netflix-Nutzer:innen sind von deutscher Sci-Fi Dark begeistert

Zwar eignet sich Dark nicht unbedingt als Deutschkurs, wie es ebenfalls schon mal auf Reddit empfohlen wurde, die Qualität der Serie von Baran bo Odar und Jantje Friese ist allerdings unbestritten. Das hat sich natürlich längst über Ländergrenzen hinweg herumgesprochen, wie ein User anmerkt:

Die Deutschen wissen, wie man eine verdammt gute Serie macht. Und dies ist ein großartiges Beispiel dafür.



Ein Kommentar, der schnell eine Welle an Zustimmung erhält. So wird Dark von einem Nutzer schlicht als "phänomenal" bezeichnet, von einem anderen sogar als "eine der besten Serien, die ich je gesehen habe". Unter anderem wird in weiteren Antworten das herausragende Casting des Zeitreise-Mindfucks gelobt, aber auch das Schauspiel, die Drehbücher sowie die Atmosphäre. Ein User fasst die Euphorie für die Serie pragmatisch zusammen: "Dark ist immer die Antwort".

Dass die mehrere Charaktere und Zeitebenen umfassende Geschichte mitunter ganz schön kompliziert wird, erwähnen natürlich auch einige Fans. Der allgemeine Konsens lautet dennoch, dass sich das Dranbleiben definitiv lohnt, denn am Ende wird man mit einer spannenden und stark inszenierten Serie belohnt.

Sci-Fi-Mystery bei Netflix: Darum geht es in Dark

Als in der Kleinstadt Winden zwei Kinder verschwinden, entdeckt der Schüler Jonas Kahnwald (Louis Hofmann) eine mysteriöse Höhle in der Nähe des örtlichen Kernkraftwerks, die für die tragischen Vorfälle verantwortlich zu sein scheint. Er forscht nach und begibt sich damit auf eine die Grenzen des Verstandes sprengende Reise durch die Zeit, die das Leben von vier Familien schicksalhaft miteinander verknüpft.

Die komplexe Story von Dark ist zweifellos eine Herausforderung und kann zunächst etwas abschreckend wirken. Die Macher:innen brachten ihr Epos jedoch innerhalb von drei kurzweiligen Staffeln zu einem runden Ende und weiteten es nicht unnötig zu einer überlangen Serie aus. Auch das zeugt von hoher Erzählkunst und wird vermutlich einer der Gründe sein, weshalb die Sci-Fi aus Deutschland international so ausgezeichnet ankommt.