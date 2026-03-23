Die düsterste Netflix-Serie des Jahres: Ich habe alle 9 Folgen von Jo Nesbø's Harry Hole überlebt und verrate, ob sich das lohnt

Die erste Verfilmung von Jo Nesbøs Harry-Hole-Romanen war ein Desaster. Eine Netflix-Serie will es besser machen. Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke schreibt in ihrer Kritik, ob es gelingt.

Bis vor Kurzem war Harry Hole eine Lachnummer. Also im Kino. Vor neun Jahren startete mit Schneemann die erste Verfilmung der Krimireihe von Jo Nesbø und entwickelte sich zum Misserfolg. Als wären miserable Einnahmen und Kritiken nicht Schande genug, gebar der Thriller eine Flut an Memes, die sich über die dustere Aufmachung beeierten. Schon bei der Erinnerung an den Killer, der seine Häscher mit der Kritzelei eines deprimierten Schneemanns und dem Spruch "Hello Mister Police" verhöhnt, muss ich ein Kichern unterdrücken.

Bei der neuen Netflix-Serie Jo Nesbø's Harry Hole soll es im Gegenzug so gut wie gar nichts zu lachen geben. Am Donnerstag startet die Adaption. Sie soll dem Helden aus 13 Kriminalromanen endlich das zukommen lassen, was er verdient. Das Ergebnis ist die düsterste Netflix-Serie des jungen Jahres.

Jo Nesbø's Harry Hole ist eine Ansammlung von Grausamkeiten und gebrochenen Cops

Ich konnte im Vorfeld alle neun Folgen von Jo Nesbø's Harry Hole schauen und hätte ich bei jedem Kopfschuss einen Kurzen gekippt, wäre ich vor der Staffelmitte kollabiert. So oft reiht die Serie ihre explizit inszenierten Grausamkeiten aneinander. Hauptkommissar Harry Hole (Tobias Santelmann) hält länger durch, obwohl er seinen Job mit einem schweren Alkoholproblem ausgleicht.

Staffel 1 basiert auf dem Roman "Das fünfte Zeichen" und spielt in einem sommerlichen Oslo, das von einem Serienkiller heimgesucht wird. Statt idyllischen Sonnenscheins wählen Kameramann Ronald Plante (Reacher) und sein Team für die norwegische Hauptstadt den Farbton einer abgestandenen Urinprobe. Oslo sieht in der Netflix-Serie aus wie die Partnerstadt von Tijuana aus der Drogenhölle Traffic - Macht des Kartells. Auch sonst scheint die Serie aus der Zeit gefallen, was vermutlich damit zusammenhängt, dass Schriftsteller Jo Nesbø, der seit 1997 Harry-Hole-Romane veröffentlicht, die Drehbücher geschrieben hat.

Harry Hole ist ein gebrochener Cop der alten Serienschule. Er meint es gut (mit uns), aber wird von den Fehlern der Vergangenheit zersetzt. Tobias Santelmann, der ein bisschen aussieht wie ein humorloser Jason Statham, gibt den Hauptkommissar als scheuen Rammbock. Mit seinen Methoden macht er sich Feinde, doch unter seinem ramponierten Äußeren versteckt sich ein Ermittler-Genie.

Harry verbringt die Staffel deshalb auf der Schwelle zur Entlassung. Wäre da nicht sein Kollege Tom Waaler (Joel Kinnaman), der ihn in die Suche nach einem Serienkiller einbezieht, der seine Opfer mit sternförmigen Blutdiamanten und einem Finger weniger zurücklässt. Waaler hegt selbstverständlich niedere Motive. In Krimis dieser Art muss es noch einen Cop geben, der schlimmer ist als unser Held. Waaler ist das düstere Zerrbild von Harry Hole. Ebenso gebrochen, aber absolut rücksichtslos, mahnt seine Präsenz uns und Hole, dass es Grenzen gibt, die man nicht überschreiten sollte – egal wie pissgelb und trostlos Oslos Straßen aussehen.

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Die Thriller-Serie bietet nur eine echte Offenbarung

Mit neun Folgen überspannt die Serie zwar ihren Handlungsbogen, aber wer von dieser Art ultradüsterem Krimi nicht genug bekommt, kriegt einen kompetent inszenierten Serien-Downer mit einem passablen Hauptdarsteller serviert. Da Harry Hole im Privatleben ein Modikum an Zärtlichkeit zeigen darf, ist die Figur ab etwa der Hälfte der Staffel erträglich.

Am Anfang sorgte nämlich auch dieser Harry Hole bei mir für Lacher, da er in seiner oberkörperfreien Gequältheit wie eine Parodie von True Detective und Konsorten geschrieben wurde.

Die Story gibt mit Geheimgesellschaften, Bandenkriegen und einem möglichen Satanisten-Killer den Anschein, als passiere ständig etwas Neues. Wobei nie Zeit bleibt, tiefer einzudringen (außer es handelt sich um eine Wunde einer der vielen Frauenleichen). Darin unterscheidet sich die Serie von den gelungenen Stieg-Larsson- oder Henning-Mankel-Adaptionen. Verfilmungen wie Mankells Wallander oder Verblendung nehmen neben ihren Grausamkeiten auch gesellschaftliche Zusammenhänge unter die Lupe, die Verbrechen hervorbringen. In Jo Nesbø's Harry Hole scheint alles nur Vorwand zu sein, um die nächste Leiche zu drapieren.

Die einzige Offenbarung der Netflix-Serie gehört Joel Kinnaman als Holes Gegenspieler Tom Waaler. Der amerikanisch-schwedische Schauspieler war nach dem Erfolg des Skandi-Crime-Remakes The Killing selbst verdammt dazu, verbissene, langweilige Helden zu spielen, etwa im RoboCop-Remake. Dabei kann er so viel mehr Spielfreude an den Tag legen, wenn er mit Sportwagen, Golduhr und einer Tonne Selbstbewusstsein im Polizeirevier auftaucht und alle – außer Harry Hole – um den Finger wickelt. In Jo Nesbø's Harry Hole soll er den Titelhelden zur dunklen Seite der Macht verführen. Dabei ist er der einzige Lichtblick im brutalen Treiben.

Jo Nesbø's Harry Hole wird am 26. März bei Netflix veröffentlicht. Für diesen Serien-Check habe ich alle neun Episoden geschaut.

