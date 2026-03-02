Die Eltern dieser Schauspielerin waren große Stars in den 80ern, und ihre Großmutter ist eine Hollywood-Legende

In diesem Fall kennt ihr nicht nur die Tochter, sondern auch die Eltern und die Großmutter. Der Fifty Shades of Grey-Star wurde von Berühmtheiten aufgezogen – kein Wunder, dass auch sie vor der Kamera landete.

Hollywood-Darstellerin Dakota Johnson ist seit 1999 in der Filmbranche tätig und feierte als Hauptdarstellerin von Fifty Shades of Grey 2015 ihren großen Durchbruch. Wirft man einen Blick in ihre Verwandtschaft, scheint das kein Wunder. Sie war von klein auf von Hollywood-Stars umgeben.

In Dakota Johnsons Familie wimmelt es von Hollywood-Stars

Kürzlich wies unsere französische Schwesternseite Allocine auf die spannenden Verwandtschaftsverhältnisse der Schauspielerin Dakota Johnson hin. Ihr wurde die Liebe zum Film in die Wiege gelegt.

Ihre Mutter Melanie Griffith ist im Filmgeschäft keine Unbekannte. Vor allem in den 1980er und 1990er Jahren spielte sie zahlreiche Hauptrollen in Hollywood-Produktionen. In Die Waffen der Frauen war sie 1988 an der Seite von Sigourney Weaver und Harrison Ford zu sehen und wurde für ihre Darbietung für den Oscar nominiert.

Dakota Johnsons Vater ist Don Johnson (Django Unchained), der als Ermittler James Sonny Crockett in Miami Vice berühmt wurde. Dabei handelt es sich um eine absolute Kultserie der 80er-Jahre.

Und das ist noch lange nicht alles: Denn Dakota Johnsons Großmutter ist eine wahre Hollywood-Legende. Bei ihr handelt es sich um die Schauspielerin Tippi Hedren (Roar – Die Löwen sind los). Sie wurde durch ihre Zusammenarbeit mit Alfred Hitchcock in dem Horrorfilm Die Vögel sowie dem psychologischen Thriller Marnie bekannt.



Zusammengefasst: Johnsons leibliche Eltern sind zwei Film- und Fernsehstars der 1980er und ihre Großmutter arbeitete nicht nur mit Hollywood-Legende Alfred Hitchcock zusammen, sondern ist selbst eine.

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Bei dieser geballten Schauspielenergie ist es kein Wunder, dass auch Dakota Johnson erfolgreich ihren Weg auf die Kinoleinwand fand. Zuletzt war die Darstellerin mit Chris Evans und Pedro Pascal in Was ist Liebe wert – Materialists zu sehen.