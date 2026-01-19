Die erfolgreichste Horror-Reihe geht schneller weiter als gedacht: Jetzt wird die Vorgeschichte des Dämonen-Spuks erzählt

Das erfolgreichste Horror-Franchise überhaupt wird fortgesetzt. Der neue Film im extrem beliebten Schocker-Universum hat jetzt einen Starttermin und einen Titel.

Conjuring 4: Das letzte Kapitel klingt eigentlich nach einem großen Abschluss. Aber das Conjuring-Universum ist als erfolgreichstes Horror-Franchise aller Zeiten noch lange nicht am Ende: Das Prequel The Conjuring: First Communion hat jetzt einen Starttermin, der näher liegt, als viele Fans erwartet haben.

Horror-Prequel: Das ist über The Conjuring: First Communion bekannt

Wie unter anderem Deadline berichtet, wird The Conjuring: First Communion am 10. September 2027 in den USA erscheinen. Er kommt damit in der Woche nach dem US-amerikanischen Feiertag Labor Day ins Kino – einem wertvollen Veröffentlichungsdatum gerade für mittelteure Genre-Produktionen, von denen sich Studios viel versprechen. Einen deutschen Kinostart gibt es noch nicht.

Wie der Name bereits andeutet, soll First Communion die Vorgeschichte des bisherigen Franchises erzählen. Eine konkrete Storyline ist bisher nicht bekannt. Es ist denkbar, dass eine jüngere Version des berühmten Dämonenjäger-Pärchens Ed und Lorraine Warren im Film auftauchen wird. Bereits in Conjuring 4 verkörperten Orion Smith und Madison Lawlor die Rollen, die als ältere Erwachsene von Patrick Wilson und Vera Farmiga gespielt werden.

Bereits bestätigt ist Regisseur Rodrigue Huart, der mit dem Conjuring-Prequel seinen ersten langen Spielfilm veröffentlicht. Das Drehbuch schreiben Richard Naing (Conjuring 4) und Ian Goldberg (The Autopsy of Jane Doe).

Neben dem Prequel-Film ist aktuell eine Conjuring-Serie in Planung, die bei HBO Max erscheinen soll.

Das Conjuring-Franchise gilt als erfolgreichste Horror-Reihe aller Zeiten: Die zehn Filme spielten laut The Numbers weltweit ein Ergebnis von knapp 2,9 Milliarden US-Dollar ein.



