Die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten geht in 3 Tagen weiter: Die Fortsetzung wird ein Weltraum-Abenteuer

In 3 Tagen kommt einer der größten Fantasyfilme des Jahres ins Kino. Der Vorgänger gilt als erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten und spielte über eine Milliarde US-Dollar ein.

Es gab eine Zeit, da wurden Videospiel-Adaptionen belächelt. Bei Flops wie Alone in the Dark oder Doom - Der Film, die von der Kritik zerrissen wurden, ist das vielleicht kein Wunder. Aber spätestens seit 2023 weht ein anderer Wind: Der Super Mario Bros. Film setzte neue Maßstäbe für Blockbuster mit Spielevorlage und spielte laut Box Office Mojo knapp 1,4 Milliarden Dollar ein. In 3 Tagen kommt mit Der Super Mario Galaxy Film jetzt das Sequel zum Fantasy-Spektakel ins Kino.

Gigantischer Fantasy-Blockbuster: Darum geht's in Der Super Mario Galaxy Film

Der Super Mario Galaxy Film spielt kurz nach den Abenteuern des Vorgängers. Mario (Originalstimme: Chris Pratt) und Bruder Luigi (Charlie Day) ruhen sich von den Strapazen aus, während Fiesling Bowser (Jack Black) in Mini-Form in ihrer Obhut eingekerkert ist. Seine Ansprüche auf Prinzessin Peach (Anya Taylor-Joy) hat er allerdings nicht aufgegeben, wie der Trailer zeigt:

Schaut hier den Trailer zu Der Super Mario Galaxy Film:

Der Super Mario Galaxy Film – Trailer 2 (Deutsch) HD

Schon bald ist der uneinsichtige Bowser nicht mehr das einzige Problem des dynamischen Bruder-Duos: Bowser Jr. (Benny Safdie) will seinen Vater befreien und hat neue Missetaten im Sinn. Um ihn zu stoppen, müssen die Held:innen sich sogar ins Weltall begeben – und treffen auf ihrer Reise unter anderem Neuzugang Rosalina (Brie Larson).

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Super Mario Galaxy hat einen noch größeren Star-Cast zu bieten als sein Vorgänger, muss aber dennoch in gigantische Fußstapfen treten: Mit 1,3 Milliarden Dollar Einspielergebnis gilt der Erstling als erfolgreichste Videospieladaption, die jemals ins Kino kam. Laut The Numbers ist der zweite Platz Ein Minecraft Film noch nicht einmal nah dran.

Wann kommt Der Super Mario Galaxy Film ins Kino?

Der Super Mario Galaxy Film kommt am 1. April 2026 in die deutschen Kinos. Regie führten wie beim Vorgänger Aaron Horvath und Michael Jelenic (Teen Titans Go! To the Movies).