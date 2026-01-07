Die erfolgreichsten Kinofilme 2025 in Deutschland stehen fest – und Platz 1 triumphiert gleich doppelt

Die deutsche Kinobranche hat letztes Jahr einen leichten Aufschwung erreicht. Jetzt sind die offiziellen Zahlen mit den hierzulande erfolgreichsten Filmen 2025 veröffentlicht worden.

Zu Beginn des neuen Jahrs ist jetzt klar, welche Filme im vergangenen Kinojahr in Deutschland triumphiert haben. Am meisten freuen dürfte sich Michael "Bully" Herbig, der mit seiner Schuh des Manitu-Fortsetzung als großer Kinokassen-Champion aus dem Rennen hervorgeht – auf nationaler wie internationaler Ebene.

Das Kanu des Manitu war in Deutschland 2025 der klare Überflieger

In der aktuell vorliegenden Pressemitteilung von HDF KINO und AllScreens wird zunächst erklärt, dass das starke hiesige Weihnachtsgeschäft insgesamt zu einem Anstieg der Kinobesuche nach Zuschauenden geführt hat. Insgesamt verzeichnet das Geschäft in Deutschland ein Plus von 2,2 Prozent. Knapp 900 Millionen Euro soll das gesamte deutsche Box Office betragen haben.

Der mit Abstand erfolgreichste Kinofilm 2025 in Deutschland war Bullys Das Kanu des Manitu. Mit rund 5 Millionen Zuschauenden waren in der gesamten Geschichte bislang nur sechs deutsche Filme erfolgreicher.

Das ist die Top 5 der erfolgreichsten Kinofilme 2025 in Deutschland:

Die Top-Liste der erfolgreichsten deutschsprachigen Produktionen wird ebenfalls von Bullys Komödien-Hit an der Spitze dominiert.

Das ist die Top 5 der erfolgreichsten deutschsprachigen Kinofilme 2025 in Deutschland:

Bei den generell erfolgreichsten Kinofilmen 2025 in Deutschland sind die weiteren Titel nach Das Kanu des Manitu nicht allzu überraschend. Filme wie Ein Minecraft Film, Lilo & Stitch und Zoomania 2und konnten mitunter weltweit rasend schnell die gewaltige Grenze von einer Milliarde eingespielten Dollar knacken.

Falls ihr Das Kanu des Manitu bis jetzt versäumt habt, könnt ihr den Bully-Hit bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat ist er aktuell noch nirgends verfügbar.