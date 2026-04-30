Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Michael 2 könnte noch dieses Jahr gedreht werden

Der Michael Jackson-Film ist ein riesiger Hit an den Kinokassen. Jetzt gibt es das erste konkrete Update zu Teil 2, der schneller in den Kinos eintreffen könnte als gedacht.

Trotz negativer Kritiken verwandelte sich Michael an seinem ersten Wochenende in einen Box-Office-Überflieger und brach mehrere Rekorde. Der Film über das Leben von Michael Jackson konnte zum Start unglaubliche 219 Millionen US-Dollar einspielen und damit das bisher erfolgreichste Biopic in dieser Kategorie übertreffen: Oppenheimer.

Kein Wunder, dass sich Fans jetzt schon fragen, ob dieser Erfolg mit einem zweiten Teil fortgesetzt wird. Auf der einen Seite erzählt Michael nur einen Teil der Geschichte des Musikstars. Auf der anderen Seite teast der Film selbst im Abspann: "Seine Geschichte geht weiter." Und wie es aussieht, tut sie das tatsächlich.

Gespräche über Michael 2 finden in Kürze statt

Hollywood-Insider Matt Belloni hat sich für die neuste Ausgabe seines Podcasts The Town mit Lionsgate-Filmchef Adam Fogelson zusammengesetzt, um über Michael zu sprechen. Vorrangig ging es dabei um die Entstehung des Films und sein starkes Startwochenende. Darüber hinaus gibt Folgeson aber auch ein Update zu Michael 2.

Wie es aussieht, will das Studio definitiv eine Fortsetzung ins Kino bringen. Erste Meetings mit den Verantwortlichen (zu denen unter anderem das Michael Jackson Estate gehört) sollen in Kürze stattfinden. Wenn alles glatt läuft, könnten die Dreharbeiten zu Teil 2 noch dieses oder spätestens nächstes Jahr beginnen.

Abhängig ist das vor allem von einer Personalie: Regisseur Antoine Fuqua (Training Day). Wann die erste Klappe zu Michael fällt, hängt damit zusammen, wie sich die Dreharbeiten mit dem vollen Terminkalender des Filmemachers vereinbaren lassen. Der massive Erfolg von Michael dürfte das Projekt jedoch auf die Prioritätenliste schieben.

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Michael 2 steht vor einem großen Problem

Die größte Frage, die sich im Hinblick auf Michael 2 stellt, ist allerdings eine andere: Wie wird der Film mit den ernsten Themen umgehen, die der erste Teil großräumig umschifft – mitunter sogar komplett ignoriert? Denn ursprünglich hatte Michael ein ganz anderes Ende: die Ankunft der Polizei auf der Neverland Ranch.

Der dritte Akt von Michael sollte eigentlich die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen adressieren, wurde in letzter Sekunde aber komplett neu gedreht, sodass der Film nun mit dem Beginn der Bad-Welttournee in den späten 1980er Jahren endet. Wie die Geschichte danach weiterging, wird nicht einmal angedeutet.

Grund dafür ist eine juristische Klausel: Der damalige Kläger Jordan Chandler hat festlegen lassen, dass er in einem Film weder erwähnt noch dargestellt werden darf. Auf diese Klausel hat sich das Michael Jackson Estate bei der Produktion berufen und somit eine Version durchgekriegt, die keine der unangenehmen Punkte anspricht.

In vielen Besprechungen wurde die verklärende Haltung des Films scharf kritisiert. Ein häufiger Vorwurf: Der Film schaffe nur beschönigenden Fanservice, anstelle sich mit einer umstrittenen Persönlichkeit der Popkulturgeschichte auseinanderzusetzen. Wie soll das in Teil 2 werden, wo sich die Kontroversen in Jacksons Leben häufen?

Im Gespräch mit Belloni sagt Fogelson dazu:

Ich möchte nicht vorgreifen, wie ein zweiter Film aussehen könnte. Es gibt aber noch sehr viele Songs – einige seiner besten Songs – und Lebenserfahrungen, die unabhängig von den Vorwürfen erzählt werden können. So viele, dass sie mehr als nur einen zweiten Film füllen würden. Einige der Dinge, die [im ursprünglichen Drehbuch standen] können natürlich nicht aufgenommen werden. Aber um weiterhin ein tieferes Verständnis dafür zu bekommen, wer Michael wirklich war – ich denke, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie die Filmemacher das hinbekommen können.

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Wann startet Michael 2 im Kino?

Sollten die Dreharbeiten tatsächlich noch dieses Jahr beginnen, könnte Michael in der ersten Hälfte 2028 ins Kino kommen. Lionsgate hat aber noch keinen Kinostart festgelegt. Somit werden wir vorerst abwarten müssen, wie sich die Dinge entwickeln.