Die erste Folge der neuen Star Trek-Serie könnt ihr noch 5 Tage kostenlos streamen – ohne Anmeldung oder Log-in

Ihr wisst noch nicht, ob ihr euch die neue Star Trek-Serie Starfleet Academy ansehen sollt? Dann haben wir jetzt die beste Option für euch, unverbindlich reinzuschauen.

Das neue Star Trek: Starfleet Academy ist mal wieder ein Eintrag im Sci-Fi-Franchise, der zu polarisieren weiß. Während die Reviews laut Metacritic "generell favorabel" ausfielen, lautet das Fazit der User-Bewertungen "überwältigende Abneigung". Falls ihr also noch nicht wisst, ob es sich lohnt, extra ein Abonnement bei Paramount+ abzuschließen, haben wir eine alternative Anlaufstelle für euch, wo ihr komplett kostenlos und unverbindlich – also ohne Registrierung – reinschnuppern könnt. Aber ihr müsst euch sputen.

Star Trek: Starfleet Academy Folge 1 noch schnell gratis auf YouTube streamen

Paramount Deutschland hat die 1. Episode von Starfleet Academy (Kids von heute) kostenlos auf seinen YouTube-Kanal gestellt. Dort könnt ihr den jüngsten Star Trek-Auftakt noch bis zum 28. Januar in der deutschen Synchronfassung ansehen. Ob das zum Reinschnuppern reicht, sei dahingestellt. Im Serien-Check meines Kollegen Max Wieseler heißt es schließlich "erst nervig, dann richtig gut". Ein Abo bei Paramount+, um ein Stück weiter als Episode 1 zu schauen, könnte sich also durchaus lohnen.

Hier könnt ihr Folge 1 von Starfleet Academy direkt auf YouTube streamen:

Zugegebenermaßen ist Star Trek: Starfleet Academy nicht für jeden Alt-Trekkie gemacht, beziehungsweise eine ziemliche Umgewöhnung vom Ton her. Die Young Adult-Serie spielt an der Ausbildungsstätte der Sternenflotte im 32. Jahrhundert und spricht mit seinem größtenteils jungen Cast ein eher junges Publikum an. Darüber hinaus lassen sich aber auch ein paar bekannte Gesichter blicken.

Diese Leute aus Star Trek: Starfleet Academy kennt ihr bereits

Fans der Mutterserie Star Trek: Discovery können sich auf ein Wiedersehen mit Jett Reno (Tig Notaro) und Sylvia Tilly (Mary Wiseman) freuen, die sich an der Sternenflotten-Akademie von Captain/Kanzlerin Nahla Ake (Holly Hunter) blicken lassen. Der größte Casting-Coup dürfte dem Spin-off aber mit dem Hologramm-Doktor (Robert Picardo) aus der klassischen Serie Star Trek: Raumschiff Voyager gelungen sein, der mittlerweile über 900 Jahre auf dem Buckel hat und als Dozent fungiert.

Bisher sind bei Paramount+ drei Episoden von Starfleet Academy online gegangen. Am Ende der 1. Staffel wird es zehn davon geben und eine 2. Season ist dem Format auch schon sicher.

