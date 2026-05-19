Die erste Folge der neuen Yellowstone-Serie könnt ihr jetzt komplett kostenlos streamen – doch ihr müsst euch beeilen

Die neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch ist vor wenigen Tagen bei Paramount+ gestartet, doch um die erste Folge zu sehen, benötigt ihr gerade kein Abo.

Yellowstone ist letztes Jahr offiziell mit dem Staffel 5-Finale zu Ende gegangen, doch das beliebte Western-Universum von Taylor Sheridan lebt mit gleich mehreren Serien weiter. Während mit Marshals: A Yellowstone Story bereits im März der erste neue Ableger um Dutton-Sohn Kayce (Luke Grimes) an den Start ging, durften sich Fans am 15. Mai 2026 endlich auch über die Premiere von Dutton Ranch freuen, die Fanlieblinge Beth (Kelly Reilly) und Rip (Cole Hauser) zurück auf die Bildschirme bringt.

Wer noch keine Gelegenheit hatte, bei Paramount+ reinzuschauen oder noch überlegt, ob sich die neue Serie wirklich lohnt, hat jetzt die perfekte Gelegenheit, die Füße ins Wasser zu strecken. Denn die erste Folge von Dutton Ranch könnt ihr aktuell völlig kostenlos streamen – aber nur für kurze Zeit.

Neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch: So seht ihr Folge 1 komplett kostenlos

Paramount+ hat die erste Folge von Dutton Ranch jetzt auf ihrem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht. Dort steht die Auftaktepisode sogar in der deutschen Synchronfassung zur Verfügung. Doch ihr müsst euch beeilen. Denn die Episode steht dort nur bis zum 24. Mai 2026 bereit. Danach müsst ihr euch wieder regulär bei Paramount+ anmelden, um die Episode sehen zu können.

Seht hier die 1. Folge von Dutton Ranch bei YouTube:

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In Dutton Ranch fangen Beth und Rip mit ihrem Adoptivsohn Carter (Finn Little) nach dem Verkauf des Familiengrundstücks in Montana in Texas ein neues Leben an. Dort erwerben sie die 7.000 Acre große Edwards Ranch, die sie kurzum in Dutton Ranch umbenennen. Doch der Frieden ist für ihre Familie wie gewohnt nur von kurzer Dauer. Denn die Zeiten sind hart und die Konkurrenz noch härter.

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Western-Fortsetzung Dutton Ranch bei Paramount+

Bei Paramount+ steht seit dem 15. Mai ebenfalls bereits die 2. Folge der neuen Serie im Programm. Neue Episoden erscheinen dort immer freitags, Folge 3 trifft demnach am 22. Mai im Abo ein. Die 1. Staffel umfasst insgesamt neun Episoden, das Staffelfinale wird somit am 3. Juli 2026 laufen.

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.

