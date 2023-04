Die erste Harry Potter-Serie kommt: 10 brennende Fragen zur Neuverfilmung der Bücher beantwortet

Die Harry Potter-Serie kommt offiziell. Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen zur Fantasy-Produktion, die wohl ohne Daniel Radcliffe und Emma Watson gedreht wird.

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten. Manche freuen sich darauf, ihren Kindern die Welt von Harry Potter mit der Serie näherzubringen. Andere bezweifeln die Neuverfilmung eines Stoffes, der so frisch im Gedächtnis vieler Menschen ist. Und viele wollen J.K. Rowling nach ihren diskriminierenden Aussagen gegenüber Transfrauen grundsätzlich nicht unterstützen. Wir fragen uns deshalb: Ist eine Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Hört euch ihr die Podcast-Episode an:

Timecodes:

00:05:55 - Was ist über die Serie bekannt?

00:11:46 - Warum steht J.K. Rowling in der Kritik?

00:19:29 - Warum die Buchreihe neu verfilmt wird – statt etwas Neues zu erzählen

00:26:42 - Was halten wir von der Serien-Idee?



Wir beantworten in dieser Folge 10 Fragen zur Harry Potter-Serie

Nach acht Harry Potter-Filmen, drei Teilen aus der Phantastische Tierwesen-Reihe und einem Theaterstück kommt also eine Serie. Aber warum eigentlich? Und warum wird Harry Potter und das verwunschene Kind nicht verfilmt? Im Podcast beantworten wir einige große Fragen rund um die Serie, bei der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling als ausführende Produzentin an Bord ist:

Was ist über die Serie offiziell bestätigt, was ist gerüchteweise im Umlauf?

Was verrät uns das erste Werbematerial zur Serie?

Warum steht die Zusammenarbeit mit J.K. Rowling in der Kritik?

Warum werden die sieben Bücher neu verfilmt – und nicht das Theaterstück?

Kann man die Original-Stars überhaupt ersetzen?

Für wen wird diese Serie gemacht?

Was sind die Vorteile und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

Eignen sich die Bücher für eine Serien-Adaption?

Gibt es etwas Positives, das die Serie bewirken kann?

Welche anderen Ideen für neue Harry Potter-Filme oder -Serien gibt es?

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot

