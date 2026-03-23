Die ersten 5 Stars von LOL Staffel 7 stehen fest: Alle waren schon mal dabei

Die neue LOL-Staffel startet im Mai bei Amazon Prime. Jetzt wurden schon mal die ersten Teilnehmenden enthüllt, die allen Fans des Formats schon vertraut sind.

Wie jedes Jahr dürfen sich Fans von LOL: Last One Laughing auch in diesem Jahr über eine neue Staffel des erfolgreichen Amazon Prime-Formats freuen. Season 7 geht diesmal etwas später an den Start und wird im Mai bei dem Streamer beginnen. Um die Vorfreude jetzt schon mal anzuheizen, wurden die ersten fünf Namen verkündet, die in der diesjährigen Runde mit dabei sind.

Das sind die ersten 5 bekannten Stars aus LOL Staffel 7

Auf Instagram hat Prime Video soeben die ersten fünf Teilnehmer:innen der kommenden LOL-Season enthüllt.

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In Staffel 7 mit dabei sind bislang:

Für LOL-Fans dürfte sich die Verkündung wie ein großes Déjà-vu anfühlen, denn alle fünf Stars waren in vergangenen Staffeln der Show schon mindestens einmal dabei. Wer sonst noch zu den Teilnehmenden von LOL Staffel 7 gehört, soll in Kürze enthüllt werden.

Spätestens am 14. Mai 2026 werden LOL-Fans alle alten und neuen Stars dann in Aktion erleben. Dann startet Staffel 7 der Show bei Amazon Prime im Abo. Moderiert wird die neue, erneut sechs Episoden umfassende Ausgabe wie gewohnt von Michael "Bully" Herbig. Die Regeln bleiben ebenfalls gleich. Zehn Stars sind in einem Raum versammelt und dürfen nicht lachen. Wem das doch zweimal passiert, der fliegt raus.

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