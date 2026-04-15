Dune 3 startet mit einer verheerenden Schlacht: Das passiert in den ersten 7 Minuten des Sci-Fi-Sequels

Ende des Jahres kommt mit Dune: Part Three die heiß erwartete Fortsetzung der Sci-Fi-Saga mit Timothée Chalamet und Zendaya auf uns zu. Was in den ersten Minuten zu sehen ist, wissen wir schon jetzt.

Könnt ihr ein paar milde Spoiler zu Dune: Part Three vertragen? Keine Sorge, es geht nur um die ersten Szenen in den allerersten sieben Minuten des Films, mit denen Warner Bros. während der CinemaCon in Las Vegas begeisterte.

Das Video liegt uns natürlich nicht vor, wir haben aber aus mehreren Quellen eine gute Beschreibung des Dune 3-Einsteigs für euch zusammengefasst.

So beginnt Dune 3: Beschreibung der ersten 7 Minuten

Wie etwa der Hollywood Reporter und The Wrap berichten, lässt Denis Villeneuve seinen dritten Dune-Film nach einem Zeitsprung von 17 Jahren beginnen: Ein Landungsschiff liefert die Fremen-Armee von Paul Atreides (Timothée Chalamet) auf einem fremden Planeten ab, wo die Krieger:innen vom Wüstenplaneten Arrakis zum ersten Mal Regen erleben. Stilgar (Javier Bardem) führt sie im Namen ihres Lisan al-Gaib in die Schlacht. Bald werden die Fremen jedoch von Beschuss überrascht und müssen große Verluste einstecken.

Andernorts unterhält Paul sich mit dem Ghola-Klon seines verstorbenen Freundes Duncan Idaho (Jason Momoa):

Duncan: "Du hast die Galaxie erobert. Du hast Tausende von Welten zerstört."

Paul: "Was denkst du darüber?"

Duncan: "Ich denke, du bist hoffnungslos verloren."

Paul beschreibt seiner Konkubine Chani (Zendaya) darauf hin, dass eine Wolke über seiner Fähigkeit der Vorhersehung liege. Die fragt ihn dann: "Wie fühlt es sich an, ein Mensch zu sein wie alle anderen, Paul Atreides?"

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Paul Atreides ist kein Held mehr in Dune 3

Dass Elemente einer problematischen Kolonialisierungsgeschichte in Dune stecken, deuteten schon die ersten beiden Dune-Filme an. In Teil 3, der auf Frank Herberts zweitem Buch Dune Messiah basiert, ist Paul Atreides als Herrscher der Galaxis zum despotischen Herrscher geworden, gegen den sich mehrere Parteien verschwören.

Hier noch mal der Dune 3-Teaser:

Dune: Part Three - Teaser Trailer (English) HD

Ebenfalls auf der CinemaCon meinte Paul-Darsteller Chalamet zur Entwicklung seiner Figur: "Er ist zu seiner schlimmsten Vision geworden." Und außerdem: "Paul kämpft darum, die Teile seiner Persönlichkeit zu bewahren, die ihm am wichtigsten sind, und versucht herauszufinden, wie er diejenigen, die er liebt, weiterhin beschützen kann, während er gleichzeitig zu einem allmächtigen dunklen Herrscher des Universums wird."

Bis wir mitansehen können, wie all das vonstatten geht, müssen wir uns nur noch bis zum mit Blockbustern vollgepackten Dezember gedulden.

Wann kommt Dune 3 ins Kino?

Der deutsche Kinostart von Dune: Part Three wurde von Warner Bros. für den 17. Dezember 2026 eingeplant. Danach könnten natürlich noch weitere Romane der Sci-Fi-Reihe verfilmt werden. Regisseur Villeneuve wird sich danach jedoch dem neuen James Bond-Film widmen.

