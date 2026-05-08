Die ersten Bilder zu The Batman 2 zeigen: Das Batmobil rast in der Nacht durch Gotham im Schnee

Viel zu lange haben wir darauf gewartet. Doch wie es aussieht, kommt The Batman 2 endlich in Fahrt – wortwörtlich. Die ersten Test-Aufnahmen zeigen das Batmobil im Schneegestöber.

Vier Jahre sind bereits ins Land gezogen, seitdem sich Robert Pattinson als dunkler Ritter auf der großen Leinwand vorgestellt hat. The Batman war ein riesiger Erfolg im Kino und zog schnell die Ankündigung einer Fortsetzung nach sich. Bis diese konkret wurde, hat es sehr, sehr lange gedauert – inklusive mehrerer Startverschiebungen.

Nächstes Jahr soll The Batman 2 jedoch endlich die Lichtspielhäuser erobern. Die erste Klappe ist zwar noch nicht gefallen, dafür teilt Regisseur Matt Reeves jetzt schon einen spannenden Einblick in den Film, der uns zwei wichtige Dinge verrät: Das Batmobil ist zurück und es wird sehr kalt. Denn der Film spielt im Winter.

Batmobil im Schnee: The Batman 2: Matt Reeves teilt Testbilder zur heiß erwarteten DC-Fortsetzung

Auf X (ehemals Twitter) hat Reeves zwei Schnappschüsse geteilt und mit dem Hashtag #Winterreifen versehen. Es ist Nacht, die Scheinwerfer des Batmobils lassen aber eindeutig aufgewirbelte Schneeflocken und Geschwindigkeit erkennen – genauso wie ein weiteres Auto, das womöglich verfolgt wird oder die Verfolgung aufnimmt.

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Laut Variety handelt es sich hierbei wahrscheinlich um Testaufnahmen vor Beginn der offiziellen Dreharbeiten, die im Juni in Großbritannien an den Start gehen sollen. Geplant ist, den Film in den Warner Bros. Studios Leavesden in der Nähe von London zu drehen. Außenaufnahmen sollen zudem in Liverpool und Glasgow stattfinden.

Als Kameramann fungiert dieses Mal Erik Messerschmidt, der in die Fußstapfen von Greig Fraser tritt. Messerschmidt hat sich zuletzt als Stammkameramann von David Fincher etabliert und mit diesem Projekte wie Mank, Der Killer und Mindhunter umgesetzt. Für stylische, atmosphärische Bilder hat er auf alle Fälle ein Auge.

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Wann startet The Batman 2 mit Robert Pattinson im Kino?

Viele Fans können es vermutlich gar nicht glauben, so lange wie wir auf diesen Film warten. Nach aktuellem Stand soll The Batman 2 am 1. Oktober 2027 ins Kino kommen. Wie es aussieht, kann der Termin dieses Mal tatsächlich eingehalten werden.

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Besonders spannend: Neu im Cast sind Sebastian Stan und Scarlett Johansson als Harvey und Gilda Dent. Charles Dance ist zudem als Dents Vater an Bord. Von den vertrauten Gesichtern kehren Robert Pattinson als Bruce Wayne, Jeffrey Wright als Jim Gordon, Andy Serkis als Alfred Pennyworth und Colin Farrell als Penguin zurück.