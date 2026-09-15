Die etwas andere Agentenserie mit 007-Favorit wurde jetzt schon verlängert – genau ein Tag vor dem Start der neuen Staffel

Gary Oldman war gerade erst im Rennen um einen Emmy für seine Arbeit an der Agentenserie Slow Horses. Jetzt können sich Fans nicht nur auf die neue Season, sondern auch eine Verlängerung freuen.

Fans der Anti-James-Bond-Serie Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb mussten den Schampus letzte Nacht zwar zulassen, als der Emmy für den besten Hauptdarsteller einer Dramaserie nicht an Gary Oldman, sondern The Pitt-Star Noah Wyle ging, dafür gibt es jetzt einige Stunden später einiges zu feiern. Denn laut Variety wurde die eigentümliche Agentenserie kurz vor dem Start von Staffel 6 von Apple TV verlängert.

Der Agentenserie Slow Horses von Apple TV ist jetzt schon Staffel 8 sicher

Bei der letzten Verlängerung erhielt das Spionagedrama aus UK gleich drei weitere Seasons auf einmal, weshalb nach der am 16. September startenden Staffel 6 ohnehin noch eine weitere Season sicher war. Die jetzige Verlängerung attestiert also ultimatives Vertrauen von Seiten Apple TV, denn Staffel 8 sichert weiteren Slow Horses-Nachschub mehrere Jahre in der Zukunft.

Hier der englische Originaltrailer zur 6. Staffel Slow Horses:

Für Staffel 8 von Slow Horses soll der neunte Roman aus der Reihe von Mick Herron verfilmt werden. Er heißt Clown Town* und wird zeigen, wie der grummelige MI5-Außenseiter Jackson Lamb (Oldman) mit Deputy Director Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) aneinandergerät. Weiter heißt es in der Buchbeschreibung: "Als ein misslungener Versuch, [das Hauptquartier am Regent's] Park zu erpressen, Taverner in die Offensive bringt, liegt es an Lamb, eines der dunkelsten Geheimnisse des MI5 aufzuklären und ein für alle Mal ein Ende damit zu setzen."

Auch der aktuelle James Bond-Favorit ist Teil des Casts

Ebenfalls Teil des Slow Horses-Casts ist der schottische Schauspieler Jack Lowden in der Rolle des MI5-Nachwuchsagenten River Cartwright. Vielleicht wird er auch deshalb als heißer Kandidat für die größte Agentenrolle der Welt gehandelt. Ganz genau: Seit dem Sommer dieses Jahres ist er ganz vorne mit dabei, wenn es um die Nachfolge von Daniel Craig als 007 in Bond 26 geht.

Ab dieser Woche könnt ihr dann schon 36 Folgen von Slow Horses bei Apple TV streamen. Sicher sind der Agentenserie seit der jüngsten Verlängerung mindestens 48 Episoden – allerdings ist Clown Town der bisher letzte veröffentlichte Roman.

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