Die fesselnde Netflix-Miniserie, die mit 90 Millionen Aufrufen in 46 Tagen zu einer der meistgesehenen Serien auf der Plattform geworden ist

Rentierbaby und andere Netflix-Hits hat diese Miniserie schon überholt, die sich heimlich zu einem der ersten neuen Erfolge des Streamers in diesem Jahr entwickelt hat.

Die ersten drei Plätze der Netflix-Charts werden jede Woche mit Argusaugen beäugt. Hier entscheidet sich, ob eine Großproduktion des Streamers strauchelt oder ob ein neues Adolescence aufblüht. Wer aber genau hinsieht, konnte diese Woche eine Miniserie auf Platz 8 entdecken, die schon zum "alten Eisen" gehört – und immer noch ihr Publikum findet. Sie ist schon Anfang Januar gestartet. Die Rede ist von der Thriller-Miniserie His & Hers mit Tessa Thompson und Jon Bernthal, die einige andere Hits des Streamers hinter sich gelassen hat.

Der Erfolg der Netflix-Miniserie in Zahlen: His & Hers hat Rentierbaby überholt

His & Hers ist am 8. Januar bei Netflix gestartet und hat in den ersten 46 Tagen starke 90,6 Millionen Views erzielt. Damit hat die Show bereits den Netflix-Durchstarter Rentierbaby überholt, eine gefeierte Miniserie, die 2024 mit 84,5 Millionen Views in den ersten 91 Tagen zu den erfolgreichsten Netflix-Serien aufstieg und zeitweise in der Allzeit-Top-10 stand.

His & Hers hat noch nicht einmal den 91-Tage-Zeitraum vollendet, der für die Netflix-Entscheidung über Erfolg und Misserfolg verwendet wird.

Trotzdem hat die Show schon folgende Miniserien von Netflix überholt, die in ihrem ersten Jahr bei dem Streamer folgende Zahlen erreicht haben:

Die Zahlen gehen auf Netflix selbst zurück und werden vom Branchendienst What's on Netflix gesammelt.

Kann His & Hers in die Allzeit-Charts von Netflix kommen?

Ob es His & Hers in die Allzeit-Liste der englischsprachigen Serien von Netflix schafft, ist nach aktuellem Stand unwahrscheinlich. Es fehlen dafür 7,6 Millionen Views.

Bis Anfang April hätte His & Hers Zeit, um in die Allzeit-Liste zu kommen, denn dann sind die 91 Tage abgelaufen. Sie müsste bis dahin jede Woche mindestens eine Million Views generieren, um an The Night Agent Staffel 1 (98,2 Millionen) vorbeizuziehen. Seit dem Start im Januar sinken die Aufrufzahlen von His & Hers allerdings so gleichmäßig von Woche zu Woche, dass sie wohl bald unter die 1-Millionen-Marke fallen wird.

7,1 Punkte in der Moviepilot-Community: Darum geht es in der Miniserie

Tessa Thompson spielt die TV-Journalistin Anna, die ihren alten Job nach einer Pause wieder aufnehmen will. Doch in der Zwischenzeit wurde sie von der Reporterin Zoe Harper (Marin Ireland) vertreten, die nun als News-Gesicht in ganz Atlanta bekannt ist. Um ihre Karriere mit einer heißen Story wieder anzukurbeln, untersucht Anna einen Mordfall in der verschlafenen Kleinstadt Dahlonega.

Anna hat eine ganz besondere Verbindung zum leitenden Ermittler Jack Harper (Jon Bernthal). Dieser ist jedoch äußerst misstrauisch. Bald schon verdächtigen sie sich gegenseitig, in den Mord verwickelt zu sein.

Mit dieser fesselnden Story und dem Cast um Thompson und Bernthal hat es His & Hers in der Moviepilot-Community auf eine für Serien ziemlich gute Bewertung von 7,1 Punkten geschafft.

