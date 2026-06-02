Die Fortsetzung einer ikonischen Action-Reihe erobert Netflix: 116 Minuten pure Blockbuster-Unterhaltung

Auf Netflix erobert derzeit die Fortsetzung einer der legendärsten Actionreihen aller Zeiten die Film-Charts. Der Film ist bereits der neunte Teil und noch immer einen Blick wert.

Mit dem Rocky-Spin-off Creed - Rocky's Legacy ist Regisseur Ryan Coogler vor elf Jahren ein echtes Kunststück gelungen. Sein Film war einer der Vorreiter der mittlerweile omnipräsenten Legacy Sequels und sollte bis heute einer der besten Vertreter bleiben. Doch nicht nur das, es gelang ihm, die Fans der alten Reihe zu überzeugen und mit seinem frischen Ansatz eine gänzlich neue Generation an Fans heranzuzüchten. Außerdem trat mit dem Film Michael B. Jordan erst so richtig als Star auf den Plan und führte beim dritten Teil, der derzeit die Netflix-Charts stürmt, sogar selbst die Regie.

Michael B. Jordans Regiedebüt erobert die Netflix-Charts

In Creed III wird Adonis Creed mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Eines Tages steht nämlich bei der amtierende Boxchampion Damian, sein Freund aus Kindheitstagen, vor der Tür. Dieser wurde frisch aus dem Gefängnis entlassen und hatte noch einige Rechnungen offen, die ihn zusammen mit Adonis in den Ring zu einem legendären Duell führen.

In der Hauptrolle befindet sich abermals Michael B. Jordan, der hier auch zum ersten Mal Regie führte. Das Drehbuch stammt unter anderem von Ryan Cooglers jüngerem Bruder Keenan Coogler und Zach Baylin. Auch Tessa Thompson und Phylicia Rashad kehren in ihren Rollen zurück, Rocky-Darsteller Sylvester Stallone ist jedoch erstmalig nicht mit dabei. Die Rolle des Damian wird von Jonathan Majors verkörpert.

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Derzeit befindet sich Creed 3 auf dem zweiten Platz der Netflix-Charts und überholt somit den ehemaligen Spitzenreiter Ladies First.

Das sind die aktuellen Film-Charts bei Netflix (Stand: 02. Juni 2026):





Wird es einen vierten Creed-Film geben?

Es wurde bereits bestätigt, dass Michael B. Jordan. Einen genauen Starttermin gibt es zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht.