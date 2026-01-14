Die FSK von 28 Years Later: The Bone Temple ist eine klare Ansage an alle Fans der Horror-Reihe

Ab wie vielen Jahren ist 28 Years Later: The Bone Temple freigegeben? Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur Altersfreigabe der FSK und eine Einschätzung, ob diese gerechtfertigt ist.

Lange mussten wir dieses Mal nicht warten: Rund sieben Monate nach dem Kinostart von 28 Years Later erscheint bereits die Fortsetzung im Kino und schlägt das nächste Kapitel der kompromisslosen Horror-Reihe auf. Doch kann der neue Teil auch mit dem Härtegrad der Vorgänger mithalten? Das steht jetzt eindeutig fest.

Wie bei jedem Horrorfilm interessieren sich Filmfans auch bei 28 Years Later: The Bone Temple für die Altersfreigabe der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft). Kommt der Film geschnitten ins Kino? Oder fällt der Gore dieses Mal ein bisschen schwächer aus? Keine Panik, ihr müsst nichts befürchten.



Das ist die FSK von 28 Years Later: The Bone Temple

28 Years Later: The Bone Temple kommt ungeschnitten ins Kino und hat von der FSK eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten. Das bedeutet, ihr müsst volljährig sein, um ein Ticket für die Horror-Fortsetzung zu lösen. Hier gibt es keinen Trick, dass man in Begleitung einer erwachsenen bzw. erziehungsberechtigten Person reinkommt.

In einer offiziellen Stellungnahme der FSK heißt es:

Nach Einschätzung des Prüfausschusses beinhaltet [28 Years Later: The Bone Temple] eine beeinträchtigende Wirkung auf Jugendliche. Für Filme mit der Alterskennzeichnung FSK ab 18 / Keine Jugendfreigabe wird keine individuelle Begründung erstellt.

Mehr liefert die FSK nicht zur Erklärung ihrer Freigabe ab. Wir durften den Film aber schon sehen und können euch versichern: Die FSK 18 ist absolut gerechtfertigt. The Bone Temple ist der abgründigste Teil der Reihe und wartet mit einigen verstörenden Momenten auf, besonders einer extrem brutalen Folter- und Tötungsszene.

The Bone Temple hat sich die FSK 18 definitiv verdient

Wer den vorherigen Teil, 28 Years Later, gesehen hat, dürfte bereits an einiges gewohnt sein. Schon hier werden Köpfe samt Wirbelsäule von Körpern gerissen. Was The Bone Temple nochmal eine Spur unerträglicher macht, ist die äußerst raue Inszenierung. Regisseurin Nia DaCosta hat einen unfassbar grimmigen Film gedreht.

Das solltet ihr euch vor dem Kinobesuch auf alle Fälle bewusst machen. The Bone Temple fühlt sich mehrmals an wie ein Schlag in die Magengrube. Dennoch gibt es humorvolle Augenblicke und ein paar Hoffnungsschimmer, dass am Ende der Welt der Glauben an die Menschheit vielleicht doch noch nicht ganz verloren ist.

28 Years Later: The Bone Temple startet am 15. Januar 2026 im Kino.