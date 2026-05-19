Die FSK von The Mandalorian and Grogu: Kann man den Star Wars-Film bedenklos mit Kindern schauen?

Welche Altersfreigabe hat The Mandalorian and Grogu von der FSK erhalten? Wir klären über die wichtigsten Fakten auf und geben eine Einschätzung, ob man den neuen Star Wars-Film mit Kindern schauen kann.

Mit The Mandalorian and Grogu startet einer der größten Blockbuster des Jahres in den deutschen Kinos und setzt die Handlung der The Mandalorian-Serie bei Disney+ fort. Das große Aushängeschild des Films ist der titelgebende Grogu, den das Internet aufgrund seines putzigen Auftretens liebevoll Baby Yoda getauft hat.

Doch ist The Mandalorian and Grogu wirklich für einen Kinobesuch mit der ganzen Familie geeignet? Nicht zuletzt haben wir es hier mit einem Film zu tun, der sich als 132-minütiges Kopfgeldjäger-Abenteuer versteht. Mit anderen Worten: Es gibt nicht nur süße Grogu-Momente, sondern auch jede Menge Sci-Fi-Fantasy-Action.

Die FSK-Freigabe von The Mandalorian and Grogu erklärt

The Mandalorian and Grogu ist ab 12 Jahren freigegeben. Das grüne Siegel hat der Film von der FSK erhalten. Bei der FSK handelt es sich um die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, die hierzulande verbindliche Altersfreigaben festlegt. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche vor ungeeigneten Inhalten zu schützen.

In der offiziellen Stellungnahme der FSK heißt es:

Der Film arbeitet mit einem klaren Gut-Böse-Schema. Er enthält zahlreiche rasant inszenierte Kampfszenen, die aber von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren bereits verarbeitet werden können.

Darüber hinaus betont die FSK:

Im Vordergrund stehen turbulente Effekte und Actionszenen, nicht aber detaillierte Gewaltdarstellungen. Eine sozialethisch desorientierende Wirkung lässt sich daher ausschließen. Zudem bieten zahlreiche harmonische Fantasyszenen Zuschauenden ab 12 Jahren ausreichende Entlastungsmöglichkeiten.

In Begleitung einer erziehungsberechtigten Person kann The Mandalorian and Grogu auch ab 6 Jahren im Kino geschaut werden. Diese Regelung ist bei FSK-12-Filmen üblich und traf ebenso auf die vorherigen Star Wars-Filme zu. Die einzigen Ausnahmen: Episode I und Episode IV warten in Deutschland generell mit einer FSK 6 auf.

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The Mandalorian and Grogu ist nicht für alle Kinder geeignet

Obwohl der Fokus auf süßen Figuren wie Grogu und den chaotischen Anzellanern liegt, die wir bereits aus der Serie und Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers kennen, wartet The Mandalorian and Grogu mit einigen ekligen Kreaturen auf, die bei jungen Zuschauenden durchaus für Albträume sorgen können, etwa ein riesiges Schlangen-Alien.

Eine der zentralen Actionszenen ist in einer Arena angesiedelt, in der hungrige Bestien wie Gladiatoren aufeinander losgelassen werden – ein bisschen wie im Finale von Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger. Auch hier könnte der Film mit angsteinflößenden Fratzen etwas zu viel für den Jedi-Nachwuchs sein.

Richtiger Horror wird allerdings nie in Szene gesetzt und die Kämpfe bleiben auf einem blutleeren Gewaltevel. Zudem sind es meistens frei erfundene Wesen, die aufeinander einprügeln – umgesetzt mit praktischen und digitalen Effekten. Grogu selbst gerät in die ein oder andere bedrohliche Situation, wird aber nie ernsthaft verletzt.

Abseits der vielen Ungeheuer ist The Mandalorian and Grogu bislang der harmloseste Star Wars-Film. Am ehesten befindet er sich auf Augenhöhe mit dem familienfreundlichen Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung. In emotionalen Momenten geht es sogar darum, dass selbst ein Monster vielleicht nur ein missverstandenes Geschöpf ist.

Es stecken somit auch pädagogisch wertvolle Ideen in The Mandalorian and Grogu, die mal mehr, mal weniger ausführlich thematisiert werden. Das Herz des Films ist jedoch die Beziehung zwischen Pedro Pascals Din Djarin und seinem Schützling Grogu, die bereits in der Serie Millionen Fans begeistert und in den Bann gezogen hat.

The Mandalorian and Grogu startet am 20. Mai 2026 in den deutschen Kinos.