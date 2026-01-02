Die geheime Verbindung zwischen Joyce und Vecna: Warum das Stranger Things-Finale die große Enthüllung ignoriert hat

In der Welt von Stranger Things gibt es eine versteckte Verbindung zwischen Vecna, Joyce und Hopper. Im Netflix-Finale wurde dieses Geheimnis jedoch ignoriert.

Nach 5 Staffeln ist Stranger Things bei Netflix zu Ende gegangen. Obwohl die Geschichte der Hawkins-Kids abgeschlossen ist, lässt das Finale Elevens Schicksal als auch weitere offene Fragen unbeantwortet. Doch nur wenige Fans wissen, dass Joyce und Hopper eine komplette Vorgeschichte zu Bösewicht Vecna verbindet. Obwohl diese in den letzten Folgen ignoriert wurde, haben die Duffer-Brüder eine überraschende Antwort parat.

Stranger Thing-Geheimnis: Hopper und Joyce kennen Vecna seit ihrer Jugend

Im Serienfinale tritt die Hawkins-Bande zum letzten Gefecht gegen Vecna und den riesigen Mind Flayer an. Nachdem Will (Noah Schnapp) und Elf (Millie Bobby Brown) mit vereinten Kräften Vecna in die Knie zwingen, ist es schlussendlich Löwenmama Joyce Byers (Winona Ryder), die dem Schurken mit ihrer Axt den Kopf abschlägt. Wer allerdings das Stranger Things-Theaterstück First Shadow nicht kennt, wird nicht realisiert haben, dass Joyce einen früheren Mitschüler ermordet hat.

Das 2023 in London uraufgeführte Theaterstück erzählt die Vorgeschichte des späteren Stranger Things-Bösewichts Henry Creel aka Vecna und beleuchtet dessen Jugendzeit an der Hawkins High im Jahr 1959. Zu den Hauptfiguren gehören auch die Teenager:innen Joyce Maldonado und James Hopper Jr., die nicht nur die gleiche Schule besuchen, sondern auch gemeinsam mit Henry ein Theaterstück auf die Bühne bringen.



In Staffel 5 verstecken sich lediglich kurze Hinweise auf die Verbindung von Hopper und Joyce zu Henry Creel. So sehen wir in Vecnas Gedankenwelt kurz eine jüngere Version von Joyce, die Flyer für besagtes Theaterstück verteilt, während in Folge 8 Elf, Max und Kali sogar in die Aufführung hineinplatzen.

Kontext zu diesen Momenten liefert die Netflix-Serie selbst aber nicht. Dass sich die drei Charaktere bereits seit ihrer Jugend kennen, hätte eigentlich eine monumentale Enthüllung für das Stranger Things-Finale sein können und unerwartete Strategien im Kampf gegen Vecna ermöglicht. Warum wurde die kanonische Vorgeschichte also ignoriert?

Warum Henrys Verbindung zu Joyce und Hopper ignoriert wurde

Haben Joyce und Hopper etwa nie realisiert, dass sie gemeinsam mit Vecna knapp 30 Jahre zuvor die Schule besucht haben? Im Theaterstück selbst bringen sie Henry Creel tatsächlich nicht in Verbindung mit den mysteriösen Vorkommnissen, in die sie im Jahr 1959 verwickelt wurden. Doch in Staffel 5 gibt es keine Ausreden mehr: Nach den Ereignissen aus Staffel 4 ist allen Hauptfiguren bekannt, dass der Bösewicht einst ein Junge namens Henry Creel war.

Weder Joyce noch Hopper lassen in den finalen Episoden von Stranger Things ihre persönliche Vorgeschichte mit Henry durchblicken – doch sie existiert. Im Gespräch mit Variety verrät Co-Schöpfer Ross Duffer, dass die Figuren wohl einfach Off-Screen ihre gemeinsame Vergangenheit ausdiskutiert haben:

Ich bin mir sicher, dass [sie es realisiert haben]. Wir mussten mit dem Stück eine Gratwanderung vollführen – wir wollten niemanden frustrieren, da ein Großteil unseres Publikums das Stück nicht sehen kann. Wenn sie darüber gesprochen hätten, wäre das für jemanden, der das Stück nicht gesehen hat, verwirrend gewesen. Aber ich bin mir sicher, dass sie dieses Gespräch geführt haben.

Obwohl Ross Duffers Aussage sinnvoll erscheint, lässt sich nicht abstreiten, dass trotzdem viele Szenen in Staffel 5 ohne Hintergrundwissen aus aus dem Theater-Prequel verwirrender sind als sie sein sollten. Wer First Shadow kennt, hat einen Vorteil und ein anderes Seherlebnis als unwissende Stranger Things-Fans.

Das trifft auch auf die Joyce-Hopper-Henry-Verbindung zu. Mit dem Wissen über ihre gemeinsame Vergangenheit bekommt das Ende des Kampfes gegen Vecna eine zusätzliche, tragische Ebene. Wenn Joyce sich dem ausblutenden und röchelnden Schurken nähert, kann ihr Blick auch als mitleidig gedeutet werden.

Es ist Mitleid mit dem einst unschuldigen Jungen gegenüber, der vom Bösen verdorben und fehlgeleitet wurde. Am Ende sind es nicht nur Wut und Rache, die sie Vecna genüsslich den Kopf abschlagen lassen – auch ist es eine Art Erlösung, die sie dem Henry schenkt, den sie früher einmal kannte.