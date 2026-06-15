Die Gerüchte zu The Batman 2 überschlagen sich: Mit diesem Bösewicht hatte wirklich niemand gerechnet

Die erste Klappe zu The Batman 2 ist endlich gefallen. Kaum gehen die Dreharbeiten der heiß erwarteten DC-Fortsetzung los, erreichen uns spannende Infos aus der Gerüchteküche.

Manch ein Fan von Robert Pattinsons dunklem Ritter hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass die Produktion jemals in die Gänge kommt. Doch nun haben wir die Gewissheit: Seit Freitag laufen die Kameras für The Batman 2. Nachdem vor wenigen Wochen Testaufnahmen stattgefunden haben, geht es jetzt richtig los.

The Batman 2 wird seit Freitag gedreht und Sebastian Stan spielt wohl doch nicht Harvey Dent

Regisseur Matt Reeves hat ein Bild von den Dreharbeiten geteilt, das von DC-Fans bereits bis ins kleinste Detail analysiert wird, auch wenn kaum etwas scharf zu erkennen ist. Nachfolgend könnt ihr euch den Schnappschuss anschauen. Reeves schreibt dazu "erste Einstellung", was aber nicht gleichbedeutet ist mit der ersten Szene des Films. Tatsächlich verrät die Klappe, dass die Produktion mit Szene 26 beginnt.

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Das war noch lange nicht alles. Abseits der offiziellen Infos, die Reeves auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt hat, sorgten am Wochenende mehrere Gerüchte hinsichtlich der Besetzung für Aufsehen, vor allem im Hinblick auf Sebastian Stan. Als dessen Casting bekannt gegeben wurde, identifizierten ihn die meisten Branchenblätter als den neuen Harvey Dent. Laut Jeff Sneiders Quellen spielt er eine andere Rolle.

In der jüngsten Ausgabe seines Newsletters The InSneider schreibt der gut vernetzte Scooper, dass Stan in der Rolle von Bösewicht Victor Zsasz gecastet wurde. Den hatte vermutlich niemand auf dem Schirm, zumal er bereits zweimal im Live-Action-Gewand zu sehen war. In Birds of Prey erweckte Chris Messina den Schurken in einer kleinen Nebenrolle zum Leben. In Gotham spielte ihn Anthony Carrigan für 20 Folgen.

Für die Batman Epic Crime Saga – so der Name des von The Batman begründeten DC-Universums – scheint Zsasz aber tatsächlich wie geschaffen: Nach Paul Danos Riddler hat Reeves offenbar einen weiteren Serienkiller ausfindig gemacht, den er auf Pattinsons Detektiv treffen lassen kann. Der Pinguin aus dem ersten Teil taucht dagegen nur in zwei Szenen auf, wie Schauspieler Colin Farrell kürzlich selbst verkündete.

Sneider hat auch gleich den nächsten Scoop am Start. Statt Stan soll Brian Tyree Henry als Harvey Dent in Erscheinung treten. Unklar ist, ob sich Dent schon in diesem Film in Fiesling Two-Face verwandelt. Auch für die Rollen von Scarlett Johansson und Charles Dance hat Sneider ein Update parat. Sie sollen Tochter und Vater spielen, allerdings nicht Gilda und Christopher Dent wie bisher angenommen.

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Wann startet The Batman 2 im Kino?

Ob diese Castings dieses Mal wirklich stimmen, bleibt abzuwarten. Sneiders Scoops wurden bislang nicht von offizieller Stelle bestätigt. Spätestens am 1. Oktober 2027 erfahren wir, welche Figuren wirklich in The Batman 2 auftauchen. Denn dann startet die DC-Fortsetzung in den deutschen Kinos.