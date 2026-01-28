Die Geschichte hinter dem wohl legendärsten Sylvester Stallone-Klassiker startet 2026: So sieht der Sly-Darsteller im Rocky-Film aus

Zum 50-jährigen Rocky-Jubiläum startet dieses Jahr ein neues Biopic, das die Entstehungsgeschichte des Stallone-Klassikers beleuchtet. Ein erstes Bild mit dem Sly-Darsteller gibt es auch schon zu sehen.

Neben Rambo stellt Rocky zweifelsohne die ikonischste Sylvester Stallone-Rolle aus dessen langer Filmkarriere dar. Dieses Jahr feiert der Klassiker über die Boxlegende 50-jähriges Jubiläum. Passend dazu startet ein neues Biopic im Kino, das sich um die Entstehungsgeschichte des ersten Rocky-Films dreht. Neben dem konkreten US-Start gibt es auch schon ein erstes Bild mit dem Hauptdarsteller des jungen Sly zu sehen.

Rocky-Biopic startet im Herbst 2026 in den US-Kinos

Amazon MGM veröffentlicht dieses Jahr das Biopic I Play Rocky, in dem The Offer-Star Anthony Ippolito als Sylvester Stallone zu sehen sein wird. Der Film beleuchtet die legendäre Rocky-Entstehungsgeschichte, während welcher der Star für die Realisierung sogar seinen Hund verkauft hat. Bei dem Biopic hat Peter Farrelly Regie geführt, der zuletzt unter anderem den Oscar-Gewinner Green Book inszeniert hat.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird I Play Rocky in den USA pünktlich zu Thanksgiving am 20. November 2026 in die Kinos kommen. Zuvor läuft er mit einem limitierten Kinostart ab dem 13. November in ausgewählten Lichtspielhäusern. Schon letztes Jahr wurde zum Drehstart ein erstes Bild mit Ippolito als junger Sylvester Stallone veröffentlicht:

Neben dem Hauptdarsteller sind in I Play Rocky weitere Stars wie Matt Dillon (Rumble Fish), AnnaSophia Robb (Rebel Ridge), P.J. Byrne (The Wolf of Wall Street), Toby Kebbell (Ben Hur), Tracy Letts (Homeland) und Jay Duplass (Prospect) zu sehen.

Wann startet der neue Rocky-Film in Deutschland?

Bis jetzt gibt es keine offizielle Info, wann I Play Rocky hierzulande im Kino starten soll. Womöglich bekommt das Biopic anlässlich des diesjährigen großen Jubiläums des Originals auch 2026 noch einen Kinostart. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, euch den ersten Rocky-Film mit Stallone nochmal anzuschauen, könnt ihr den Klassiker bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flatrate ist er aktuell nirgends verfügbar.