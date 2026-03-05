Die Geschichte von Alexander dem Großen wird zur epischen Netflix-Serie: Der Macher könnte nicht besser passen

Heated Rivalry-Schöpfer Jacob Tierney wird eine Serie über Alexander den Großen und Aristoteles für Netflix entwickeln. Sie taucht ab in die jungen Jahre des Herrschers.

Während Christopher Nolan mit seinem Abenteuer-Epos Die Odyssee die griechische Mythologie dieses Jahr im Kino wieder aufleben lässt, dürfen wir uns auf ein weiteres Bewegtbildprojekt freuen, das sich mit der Historie Griechenlands beschäftigt. Zeitlich liegen wir hier jedoch einige Jahrhunderte entfernt, denn es geht in die spätere Antike und zu einem der bekanntesten Herrscher der Zeit: Alexander der Große.

Eine Netflix-Serie wird sich seiner Geschichte annehmen. Der Macher passt dafür wie die Faust aufs Auge.

Heated Rivalry-Schöpfer macht Netflix-Serie über Alexander der Große

Wie Deadline exklusiv berichtet, wird sich Jacob Tierney der Serie annehmen, der Ende letzten Jahres zum absoluten Shooting-Star in Hollywood aufstieg. Grund dafür war seine Serie Heated Rivalry, die zu einer der größten Hype-Titel der letzten Monate wurde und den Serienschöpfer wie seine Darsteller Hudson Williams und Connor Storrie zu gefragen Namen machte.

Die Serie soll den schlichten Titel Alexander tragen und sich die jugendlichen Jahre des Herrschers vorknöpfen. Basierend auf dem Roman The Golden Mean * der kanadischen Autorin Annabel Lyon, wird Alexanders Welt auf den Kopf gestellt, als der Gelehrte Aristoteles in Makedonien auftaucht und als Tutor für den jungen Alexander fungiert. Inmitten von Intrigen, einer verbotenen Liebe, einem brutalen Krieg und skrupellosen Ambitionen, formt ihre unwahrscheinliche Freundschaft das Reich und verändert den Lauf der Geschichte.

Tierney wird für Alexander sowohl als Drehbuchautor, als auch als Regisseur fungieren. Gegenüber Deadline erklärte er:

Ich habe mich in Annabel Lyons Roman The Golden Mean vor Jahren verliebt und habe davon geträumt, diese Geschichte zu erzählen. [Ausführender Produzent] Brendan [Brady] und ich könnten uns nicht mehr darüber freuen, mit Aggregate und Netflix zusammenzuarbeiten, um diese unwiderstehliche Welt zum Leben zu erwecken.

Durch seine sensible Herangehensweise an die Geschichte von zwei queeren Profieishockeyspielern in Heated Rivalry scheint Tierney wie geschaffen für die Geschichte von zwei jungen Männern zu sein, die eine besondere Verbindung teilen. Ob Tierney sich jedoch auch im historischen Setting mitsamt üppigem Budget und großen Bildern behaupten kann, bleibt abzuwarten.

Wann kommt Alexander vom Heated Rivalry-Macher zu Netflix?

Da die Serie sich aktuell in der frühen Entwicklungsphase befindet, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir Alexander bei Netflix erleben dürfen. Jacob Tierney arbeitet aktuell ebenfalls an der 2. Staffel von Heated Rivalry, die noch dieses Jahr gedreht und 2027 erscheinen soll.

Eine 3. Season ist für das queere Eishockey-Drama ebenfalls vorgesehen. Wir rechnen mit einem Start von Alexander daher nicht vor Ende 2027, wahrscheinlicher 2028 bei Netflix. Bis dahin könnt ihr in die Doku-Serie Alexander der Große: Wie er ein Gott wurde bei Netflix reinschauen, die 2024 bei Netflix erschienen ist.

