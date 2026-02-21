Die Gewinner der Berlinale 2026 stehen fest (Live-Updates)

Die Berlinale erreicht ihren Höhepunkt mit der Verleihung des Goldenen Bären für den besten Film im Wettbewerb. Das ist aber nicht der einzige Preis des bedeutenden Filmfestivals.

Es ist das bedeutendste Filmfestival in Deutschland und auch dieses Jahr hat die Berlinale wieder einige Größen des internationalen Filmgeschäfts in die Hauptstadt gelockt. Einige sind geblieben, denn heute Abend werden die Hauptpreise des Festivals im Berlinale Palast am Potsdamer Platz verliehen. Darunter ist der Goldene Bär für den besten Film im Wettbewerb.

Der folgende Artikel wird während der Verleihung laufend aktualisiert.

Schaut hier den Livestream der Bären-Verleihung:

Die Preise im Wettbewerb der Berlinale 2026 im Überblick

Goldener Bär für den Besten Film:





Silberner Bär Großer Preis der Jury:





Silberner Bär Preis der Jury:

Silberner Bär für die Beste Regie:

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle:

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle:

Silberner Bär für das Beste Drehbuch:

Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung:

Über die Vergabe der Preise entschied dieses Jahr eine siebenköpfige Jury unter der Leitung von Wim Wenders.

Die internationale Jury bestand dieses Jahr aus:

Außerhalb des Wettbewerbs wurden ebenfalls Preise verliehen, darunter:

Goldener Bär für den Besten Kurzfilm:

Someday a Child von Marie-Rose Osta

Panorama Publikumspreis:

Dokumentarfilmpreis:

Bester Erstlingsfilm:

Die 76. Internationalen Filmfestspiele von Berlin finden vom 12. bis zum 22. Februar statt.