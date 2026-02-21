Die Gewinner der Berlinale 2026 stehen fest (Live-Updates)

Es ist das bedeutendste Filmfestival in Deutschland und auch dieses Jahr hat die Berlinale wieder einige Größen des internationalen Filmgeschäfts in die Hauptstadt gelockt. Einige sind geblieben, denn heute Abend werden die Hauptpreise des Festivals im Berlinale Palast am Potsdamer Platz verliehen. Darunter ist der Goldene Bär für den besten Film im Wettbewerb.
Der folgende Artikel wird während der Verleihung laufend aktualisiert.
Schaut hier den Livestream der Bären-Verleihung:
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Die Preise im Wettbewerb der Berlinale 2026 im Überblick
Goldener Bär für den Besten Film:
Silberner Bär Großer Preis der Jury:
Silberner Bär Preis der Jury:
Silberner Bär für die Beste Regie:
Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle:
Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle:
Silberner Bär für das Beste Drehbuch:
Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung:
Über die Vergabe der Preise entschied dieses Jahr eine siebenköpfige Jury unter der Leitung von Wim Wenders.
Die internationale Jury bestand dieses Jahr aus:
Wim Wenders (Jury-Präsident), deutscher Filmemacher (Paris, Texas, Buena Vista Social Club)
Min Bahadur Bham, nepalesischer Filmemacher (Shambhala)
Doona Bae, südkoreanische Schauspielerin (Cloud Atlas - Alles ist verbunden, The Host)
Shivendra Singh Dungarpur, indischer Filmemacher und Archivar (The Immortals)
Reinaldo Marcus Green, amerikanischer Filmemacher (Bob Marley: One Love)
Hikari, Filmemacherin aus Japan (Rental Family)
Ewa Puszczynska, Produzentin aus Polen (Inland Empire, Ida)
Außerhalb des Wettbewerbs wurden ebenfalls Preise verliehen, darunter:
Goldener Bär für den Besten Kurzfilm:
- Someday a Child von Marie-Rose Osta
Panorama Publikumspreis:
-
Staatsschutz von Faraz Shariat sowie Traces von Alisa Kovalenko und Marysia Nikitiuk
Dokumentarfilmpreis:
Bester Erstlingsfilm:
Die 76. Internationalen Filmfestspiele von Berlin finden vom 12. bis zum 22. Februar statt.