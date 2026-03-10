Die größte Action-Reihe von Netflix geht endlich weiter: Fans warten seit 3 Jahren

Vor drei Jahren ist der zweite Teil einer Action-Reihe von Netflix erschienen, in der Chris Hemsworth als knallharter Söldner brilliert. Jetzt gibt es endlich ein Lebenszeichen zum geplanten Teil 3.

Neben seiner Marvel-Paraderolle als Thor hat sich Schauspielstar Chris Hemsworth in den letzten Jahren bei Netflix ein zweites Standbein als Action-Held aufgebaut. In der Tyler Rake: Extraction-Reihe, die bislang zwei Filme umfasst, stürzt sich der Star als knallhärter Söldner in unzählige exzessive Gefechte.

Schon länger war bekannt, dass Netflix auch einen dritten Tyler Rake: Extraction-Film plant. Nachdem es länger ruhig darum geworden war, gibt es jetzt ein wichtiges Lebenszeichen für die Action-Fortsetzung.

Tyler Rake: Extraction 3 soll ab Juni 2026 gedreht werden

Wie What's on Netflix jetzt in Erfahrung gebracht hat, sollen die Dreharbeiten zu Tyler Rake: Extraction 3 im Juni 2026 in Sydney beginnen. Damit wäre das Action-Franchise erstmals in Hemsworths Heimatland Australien ansässig. Aktuelle Produktionslisten enthüllen außerdem, dass der dritte Tyler Rake: Extraction-Teil unter anderem auch noch in Europa gedreht werden soll. Die Dreharbeiten sollen insgesamt bis zum 9. Oktober andauern.

Für die Inszenierung von Teil 3 ist erneut Regisseur Sam Hargrave verantwortlich. Der US-Amerikaner war davor auch als Stuntman und Stuntkoordinator tätig und bringt so viel Erfahrung für die wuchtigen Setpieces und Choreografien der Netflix-Reihe mit.

Wann startet Tyler Rake: Extraction 3 bei Netflix?

Falls die Dreharbeiten zum dritten Teil der Action-Reihe wie geplant beginnen, rechnen wir frühestens ab Mitte 2027 mit dem Netflix-Start von Tyler Rake: Extraction 3. Bis dahin könnt ihr die ersten beiden Teile jederzeit bei dem Streamer im Abo schauen.

Neben den Filmen wollen die Brüder Joe und Anthony Russo (Avengers 4: Endgame) als Produzenten aus der Marke ein größeres Cinematic Universe bauen. Anfang 2025 wurde beispielsweise eine Spin-off-Serie namens Mercenary ohne Hemsworth und stattdessen mit Lupin-Star Omar Sy in der Hauptrolle angekündigt. Laut What's on Netflix ist außerdem ein Spin-off-Film mit dem Titel Tygo in Planung, der in Südkorea angesiedelt ist und Ma Dong-seok in der Hauptrolle besetzt hat.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme, die 2026 bei Netflix, Amazon und Co. starten

Schon jetzt stehen mehrere Film-Highlights, die 2026 im Stream starten, fest. Wir stellen euch die spannendsten kommenden Werke mit Stars wie Robert Pattinson, Charlize Theron und Denzel Washington im Podcast vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fantasy-Welten von Narnia und Avatar: Herr der Elemente kehren 2026 mit neuen Filmen zurück. Außerdem warten ein neues Piraten-Abenteuer als Fluch der Karibik-Ersatz, vielversprechende Romantikkomödien sowie ein Action-Thriller als knallharter Überlebenskampf auf euch.