Netflix baut das Extraction-Universum weiter aus. Anstelle von Teil 3 der Hauptreihe mit Chris Hemsworth erwartet uns vorerst allerdings ein Action-Ableger mit einem ganz besonderen Star.

Viele große Blockbuster von Netflix haben keine Fortsetzung erhalten. Mit Tyler Rake: Extraction konnte der Streamer jedoch einen Volltreffer landen. Der von Chris Hemsworth angeführte Action-Kracher verwandelte sich vor fünf Jahren in einen durchschlagenden Erfolg. Nun soll in ein ganzes Franchise ausgebaut werden.

Bereits 2023 ist mit Tyler Rake: Extraction 2 eine klassische Fortsetzung erschienen, die uns Hemsworth abseits seiner donnernden Avengers-Tätigkeiten als ruppigen Söldner zeigt. Auch wenn ein dritter Teil der Hauptreihe seit Ewigkeiten im Gespräch ist, erwartet uns vorerst ein völlig anderer Titel: das Spin-off Extraction: Taigo.

Netflix-Coup: Lisa von Blackpink in neuem Extraction-Film

Ausgehend von einem neuen Bericht von What's on Netflix steht sogar schon der Cast des koreanischen Ablegers fest: Nicht nur dürfen wir uns auf den aus Squid Game bekannten Lee Jin-wook freuen. Auch Ma Dong-seok tritt in der Action-Auskopplung vor die Kamera, nachdem er in Filmen wie Train to Busan und Eternals zu sehen war.

Der größte Casting-Coup ist jedoch ein anderer: Niemand Geringeres als Lalisa Manoban aka Lisa gehört zum Hauptcast von Extraction: Taigo. Bekannt ist sie als eine der vier Sängerinnen der K-Pop-Sensation Blackpink. Erst dieses Jahr hat sie mit Alter Ego ihr erstes Soloalbum veröffentlicht und die Top 10 der Billboard 200 gestürmt.

Dass Lisa abseits ihrer Musik auch schauspielerische Ambitionen verfolgt, hat sie erst Anfang des Jahres in der 3. Staffel von The White Lotus bewiesen. Jetzt positioniert sie sich in einem völlig anderen Genre – fraglos ein spannender Schritt für ihre Karriere. Noch diesen Monat sollen die Dreharbeiten zu Extraction: Taigo beginnen.

Extraction: Taigo vom Roundup-Team zu Netflix

Inszeniert wird der Film von Lee Sang Yong, der mehrere Teile der actiongeladenen The Roundup-Reihe mit Ma Dong-seok in Szene gesetzt hat. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Cha Woo Jin, in dessen Filmografie ebenfalls eine Roundup-Verbindung schlummert. Netflix hat sich hier ein eingespieltes Erfolgsteam gesichert.

Schon in der Vergangenheit haben wir erlebt, dass der Streamer einen erfolgreichen Titel um internationale Spin-offs erweitert hat. Auf Bird Box folgte etwa der spanische Bird Box Barcelona und nach Army of the Dead durfte Matthias Schweighöfer den deutschen Army of Thieves drehen. Extraction bewegt sich Richtung Korea.

Taigo ist nicht das einzige Spin-off, das sich aktuell in Planung befindet. Vor längerer Zeit machte die Nachricht die Runde, dass Netflix an einer Extraction-Serie interessiert ist. Zudem ist auch Tyler Rake: Extraction 3 mit Chris Hemsworth immer noch nicht vom Tisch. Konkrete Updates gab es aber schon länger nicht mehr zu vernehmen.

Wann startet Extraction: Taigo mit Lisa bei Netflix?

Sollten die Dreharbeiten tatsächlich noch diesen Monat beginnen, könnte der Film bereits Ende 2026 oder Anfang 2027 seine Premiere bei Netflix feiern. Eine offizielle Timeline seitens des Streamers gibt es bisher allerdings nicht.



