Die größte deutsche Serie aller Zeiten endet nach 9 Jahren: Jetzt ist der letzte wichtige Meilenstein erreicht

Nach 5 Staffeln soll der deutsche Exportschlager Babylon Berlin zu Ende gehen. Jetzt konnte die Hit-Serie ihren letzten großen Meilenstein vor dem Finale feiern.

Babylon Berlin hat 2017 die deutsche Seriengeschichte umgeschrieben. Als die teuerste deutsche Serie aller Zeiten ging der historische Krimi um Ermittler-Duo Gereon Rath (Volker Bruch) und Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) im Berlin der 1920er Jahre bei Sky und der ARD an den Start und wurde auch international zum Hit. Nach acht Jahren steuert Babylon Berlin schließlich auf das große Serienfinale zu. Jetzt ist die letzte Klappe der heiß erwarteten 5. Staffel gefallen.

Babylon Berlin Staffel 5 feiert Drehschluss: Die größte deutsche Serie aller Zeiten endet

Wie der Hollywood Reporter exklusiv berichtet, hat Babylon Berlin den Dreh zur 5. Staffel offiziell beendet. Die Dreharbeiten starteten bereits Anfang des Jahres in Berlin und Umgebung. Nun folgt noch eine umfangreiche Postproduktionsphase. Zur Feier des Tages wurde ein neues Szenenbild aus den kommenden Folgen veröffentlicht, das Volker Bruch und Liv Lisa Fries als Gereon Rath und Charlotte Ritter beim legendären Presseball im Jahr 1933 beim Tanzen zeigt:

Die 5. Staffel basiert auf dem Roman Märzgefallene * von Volker Kutscher. Die acht finalen Episoden nehmen sich die Zeit zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 5. März 1933 während der letzten Tage der Weimarer Republik vor, kurz nachdem Adolf Hitler zum Kanzler ernannt wurde. Gereon Rath und Charlotte Ritter kommen dabei für einen letzten Fall zusammen, der sie tief in Gereons Vergangenheit und die des neuen Reichskanzlers führen.

Serien-Co-Schöpfer Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries erklärten dazu gegenüber dem Hollywood Reporter:

All unsere Figuren müssen nun ihre wahren Farben zeigen, in einem System, das vor ihren Augen auf den Kopf gestellt wird. Sie kämpfen, tanzen, flehen, betrügen, singen, schreien, hassen und lieben, als gäbe es kein morgen mehr. Und die Serie findet ihre glänzendsten Momente in ihrer dunkelsten Stunde.

Neben Volker Bruch und Liv Lisa Fries sind im Serienfinale unter anderem Lars Eidinger, Christian Friedel, Hannah Herzsprung, Karl Markovics, Matthias Brandt und Fritzi Haberlandt zu sehen. Als besonderer Gast-Star wird Roxy Music-Frontmann Bryan Ferry in einigen Szenen auftreten.

Großes Finale: Wann kommt Babylon Berlin Staffel 5?

Da den Dreharbeiten noch eine umfangreiche Postproduktionsphase folgt, ist mit einem Start vor Sommer 2026 aktuell nicht zu rechnen. Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht. Nach dem Ausstieg von Sky kommen die Folgen voraussichtlich direkt in der ARD im Free-TV sowie in der Mediathek.

